رئيس جامعة القاهرة يستقبل رئيس جيانغنان الصينية لبحث توطين التكنولوجيا الحيوية

استقبل الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، بمكتبه، الدكتور وو تشنغ رئيس جامعة جيانغنان الصينية، والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجامعتين، في المجالات البحثية والأكاديمية، ومجالات البيوتكنولوجي، وعلوم الغذاء، وعلوم المنسوجات، وذلك بحضور الدكتورة سهير رمضان عميد كلية العلوم، وعدد من رؤساء الأقسام بالكلية.

وركزت المناقشات على أهمية نقل وتوطين التكنولوجيا الحيوية وإعادة إنتاجها محليًا في مصر، بهدف تعميق الشراكة الاستراتيجية وتبادل الخبرات والمعرفة لدعم البحث العلمي والتنمية الاقتصادية في كلا الجامعتين.

ورحب عبد الصادق، خلال كلمته، برئيس جامعة جيانغنان والوفد المرافق له، مؤكدًا عمق العلاقات الاستراتيجية والتاريخية التي تربط بين مصر والصين، ومشيرًا إلى أن التعاون مع جامعة جيانغنان الصينية يمثل خطوة جديدة نحو دعم التميز الأكاديمي وتوسيع آفاق البحث العلمي المشترك.

توسيع نطاق التعاون الأكاديمي والبحثي مع كبريات الجامعات الصينية في مختلف التخصصات

وأكد رئيس جامعة القاهرة، حرص الجامعة على توسيع نطاق التعاون الأكاديمي والبحثي مع كبريات الجامعات الصينية في مختلف التخصصات، وأن لديها علاقات التعاون مع عدد من الجامعات بالصين، مثل جامعات بكين وشنغهاي الدولية، ودار النشر التعليمية للشعب الصيني، وغيرها من الكيانات الكُبرى داخل الصين، متطلعًا إلى تعزيز التعاون مع جامعة جيانغنان خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبه، أعرب الدكتور وو تشنغ رئيس جامعة جيانغنان الصينية، عن سعادته لتواجده داخل جامعة القاهرة العريقة، والتي تتمتع بسمعة أكاديمية متميزة على المستوى الدولي، متطلعًا إلى توسيع نطاق التعاون المشترك مع جامعة القاهرة لتبادل الخبرات الأكاديمية والبحثية في مختلف التخصصات.

وحضر اللقاء مع عميدة كلية العلوم، كل من: الدكتورة ندى عزت، المدير التنفيذي لمكتب العلاقات الدولية بكلية العلوم، والدكتور رفعت جبر، رئيس مجلس قسم التكنولوجيا الحيوية، والدكتور طارق موسى، رئيس قسم النبات، والدكتور عماد الزيات، الأستاذ بقسم التكنولوجيا الحيوية والدكتور أسامة شلبية، الأستاذ بقسم الفلك وعلوم الفضاء.

وفي نهاية اللقاء، تم تبادل الدروع والهدايا، والتقاط الصور التذكارية، كما أجرى الوفد جولة تفقدية لقاعة الاحتفالات الكبرى، أعقبها قيام الوفد بزيارة كلية العلوم.

