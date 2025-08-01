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تنسيق الجامعات 2025، قائمة المصروفات الدراسية بالجامعة المصرية الصينية 2025 /2026

مصروفات الجامعة المصرية
مصروفات الجامعة المصرية الصينية
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تنسيق الجامعات 2025.. بدأ طلاب الثانوية العامة 2025، بنظاميها القديم والحديث، الاستعلام عن كليات الجامعات الخاصة، والمصروفات الدراسية لكل جامعة خاصة في مصر.

ويحاول الطلاب من خلال ذلك، التعرف على الكلية والجامعة الأنسب بالنسبة لهم، من حيث قيمة المصروفات الدراسية، وطرق السداد إذا كانت مقسمة لأقساط موزعة على العام الدراسي، أم أنها واجبة الدفع في بداية العام الدراسي بشكل كامل.

وتتنوع الجامعات الخاصة في مصر، وتختلف مصروفاتها وفقا لنظام الدراسة والبرامج الدراسية، أو البرامج الدراسية التي تمنح شهادات تخرج مزدوجة معا جامعات دولية.

مصروفات الجامعة المصرية الصينية

بدأت الجامعة المصرية الصينية، في استقبال تسجيل الطلاب للالتحاق بإحدى كلياتها، للعام الدراسي الجديد 2025/ 2026.

وأعلنت الجامعة المصرية الصينية، عن مصروفاتها للعام الدراسي الجديد 2025/2026، بالإضافة إلى نظام السداد.

وجاءت مصروفات الجامعة المصرية الصينية في جميع الكليات كالتالي:

  • مصروفات كلية الصيدلة بالجامعة المصرية الصينية 100 ألف جنيه.
  • مصروفات كلية العلاج الطبيعي بالجامعة المصرية الصينية 90 ألف جنيه.
  • مصروفات كلية الهندسة بالجامعة المصرية الصينية 62 ألف جنيه.
  • مصروفات كلية الحاسبات ونظم المعلومات بالجامعة المصرية الصينية 65 ألف جنيه.
  • مصروفات كلية الاقتصاد والتجارة الدولية بالجامعة المصرية الصينية 52 ألف جنيه.
  • مصروفات كلية الطب البيطري بالجامعة المصرية الصينية 68 ألف جنيه.
  • مصروفات كلية الفنون والتصميم بالجامعة المصرية الصينية 55 ألف جنيه.
  • مصروفات كلية الإعلام والدراسات الأدبية بالجامعة المصرية الصينية 48 ألف جنيه
  • مصروفات كلية العلوم الإنسانية بالجامعة المصرية الصينية 38 ألف جنيه.
  • مصروفات كلية القانون بالجامعة المصرية الصينية 68 ألف جنيه.

ويتم سداد الرسوم الدراسية على قسطين بنسبة 60% و40% من إجمالي المصروفات.

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