تركيا تشيد بإعلان حزب العمال الكردستاني سحب قواته إلى شمال العراق

تركيا، فيتو
تركيا، فيتو

 أشادت تركيا، اليوم الأحد، بإعلان "حزب العمال الكردستاني" سحب مقاتليه من الأراضي التركية إلى شمال العراق، معتبرة ذلك نتيجة ملموسة للجهود الرامية إلى إنهاء النزاع الذي استمر أكثر من أربعة عقود.

وقال عمر جيليك، المتحدث باسم "حزب العدالة والتنمية" الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان: "مع التطورات التي حصلت اليوم، فإن قرار حزب العمال الكردستاني بالانسحاب من تركيا والإعلان عن خطوات جديدة نحو عملية نزع السلاح هما نتيجتان ملموستان للتقدم الذي تم إحرازه".

وكان "حزب العمال الكردستاني" قد أعلن في وقت سابق من اليوم الأحد، سحب جميع قواته من تركيا إلى شمال العراق، داعيًا أنقرة إلى المضي قدمًا في الإجراءات القانونية اللازمة لحماية عملية السلام.

وقال الحزب في بيان نشرته وكالة "فرات" للأنباء المقربة من الأكراد: "بدأنا خطوة سحب قواتنا من تركيا تحسبًا لاحتمال خطر الصدامات وإزالة الأرضية لاحتمال وقوع أحداث غير مرغوب فيها"، وذلك خلال حفل في جبل قنديل بشمال العراق.

 

