مواصفات وسعر هاتف هونر HONOR X9d 5G، بعد إطلاقه رسميا

أطلقت هونر HONOR هاتفها الجديد HONOR X9d 5G، المدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي مع بطارية بسعة 8300 مللى أمبير، وخلال السطور التالية نستعرض سعر ومواصفات هاتف هونر الجديد.

مواصفات هاتف هونر

يأتي هاتف هونر HONOR X9d 5G بشاشة OLED ط بقياس 6.79 إنش وبدقة 2640 × 1200، ومعدل تحديث 120 هرتز فائق السلاسة. بفضل سطوع HDR يصل إلى 6000 شمعة، تبقى الرؤية واضحة تحت أشعة الشمس المباشرة، كما تقلل تقنيات حماية العين والتعتيم الديناميكي من إجهاد العين أثناء المشاهدة الطويلة.

الهاتف مزود ببطارية سيليكون-كربون بسعة 8300 ملّي أمبير، وهي الأكبر في فئتها، يمنح HONOR X9d 5G المستخدمين طاقة تكفي ليومين من الاستخدام المكثف، ويضمن خوارزم التحمل الذاتي المطوّر أداءً مستقرًا حتى بعد 6 سنوات من الاستخدام، بينما تتيح خاصية مراقبة الحرارة متعددة النقاط أداءً ثابتًا من°C 30 -إلى°C 55.

وعند انخفاض الشحن، يوفر وضع التوفير الفائق للطاقة ما يصل إلى 60 دقيقة من المكالمات بنسبة بطارية 2% فقط، بينما يتيح شحن HONOR SuperCharge بقوة 66 واط استعادة الطاقة بسرعة، في حين تسمح خاصية الشحن العكسي السلكي 7.5 واط بشحن الأجهزة الأخرى مثل السماعات أو الساعات الذكية.

حقق الهاتف رقمًا قياسيًا عالميًا في موسوعة جينيس لأعلى سقوط لهاتف ذكي، بعد أن نجا من سقوط حر من ارتفاع 6.133 أمتار دون أن يصاب بأي أضرار مع هيكل مقاوم للصدمات مكوّن من 6 طبقات، ويجتمع الغلاف الخلفي المقوّى مع الزجاج المقسى العميق لتشكيل منظومة حماية تُوزع الصدمات بدلا من امتصاصها، حيث تم اختباره على أكثر من 10 أنواع من الأسطح الصلبة، مثل الحصى والإسفلت والبلاط الحجري.

كما حصل على شهادتي SGS للأداء المتميز والموثوقية الشاملة بخمس نجوم ومع مقاومة السقوط حتى 2.5 متر، مع مقاومة الماء والغبار بمعيار IP69K .

كما يأتي هاتف هونر HONOR X9d 5G بكاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل مع مستشعر كبير 1/1.67 بوصة وتقنية تثبيت مزدوجة OIS + EIS

كما تضيف الكاميرا العميقة بدقة 2 ميجابكسل عمقًا طبيعيًا للصور، بينما تلتقط الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجابكسل صور سيلفي ومكالمات فيديو.

ويوفر محرر الصور المدعوم بالذكاء الاصطناعي أدوات مثل AI Eraser وAI Cutout وAI Outpainting وAI Upscale وAI Remove Reflection لتجعل عملية التحرير أسهل.

الهاتف يأتي بخاصية AI Call Translation تكسر حواجز اللغة لحوارات أكثر سلاسة، بينما تقوم AI Summary بتلخيص الاجتماعات والملاحظات في لحظات، ومع AI Assistant وMagic Portal 2.0.

يدعم الهاتف تقنيات Wi-Fi 6 وBluetooth 5.2 وNFC، لسهولة المشاركة والدفع الذكي. كما يتكامل مع منظومة HONOR، بما في ذلك حواسيب MagicBook وسماعات Earbuds X6، عبر نظام MagicOS 9.0 الذي يربط الأجهزة الذكية لتجربة موحدة وسلسة.

سعر هاتف هونر

يتوافر HONOR X9d 5G بأربعة ألوان؛ البني المحمر، الأخضر الغامق، الذهبي الفاتح، والأسود الليلي ويأتي للنسخة 12 جيجابايت + 256 جيجابايت بسعر 17,999 جنيه، وتم الكشف عن الشراكة مع اتصال للتصنيع المحلي لهواتف HONOR من ديسمبر 2025، حيث قالت بيني دياو، الرئيس التنفيذي للتسويق في HONOR الشرق الأوسط وأفريقيا: إن الهاتف يجمع بين المتانة والبطارية المتطورة، والذكاء الحقيقي في تجربة واحدة.

