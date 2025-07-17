مواصفات وسعر هاتف هونر HONOR X70

يبحث الكثير من المواطنين عبر الانترنت فى مصر عن سعر ومواصفات هاتف هونر HONOR X70 الذي يأتي ببطارية 8300 مللي أمبير وخلال السطور التالية نستعرض مواصفات هاتف هونر.

مواصفات هاتف هونر

يأتى هاتف هونر بوزن 193 جرام وخامات خارجية من الزجاج مع إطار بلاستيك مقاومة ضد الماء والغبار كما أن الهاتف مقاوم للصدمات حتى 2.5 متر.

ويأتى الهاتف بشاشة AMOLED بقياس 6.79 بوصة جودتها FHD+ مع كثافة بيكسلات 427 ومعدل تحديث 120 هيرتز وطبقة حماية Aluminosilicate glass على الشاشة.

وبالنسبة المعالج يأتي الجهاز مع معالج كوالكوم سناب دراجون 6 جين 3 ثُماني النواة، النواة الأقوى من نوع Cortex A720s بتردد 2.3 جيجا هيرتز ودقة تصنيع المعالج 4 نانو ميتر أما المعالج الرسومي فهو من نوع Adreno 810

ويأتى الهاتف الجديد بواجهة هونر Magic OS 9 مبنية على Android 15 مع أكثر من طراز مساحة تخزين 128 جيجا او 256 جيجا مع 8 جيجا رام او 512 جيجا مع 12 جيجا رام.

اما الكاميرات فالكاميرا سيلفي بدقة 8 ميجا بيكسل والكاميرا خلفية الرئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل بها مثبت بصري، مع فلاش LED ودعم المثبت الإلكتروني.

الجهاز يأتي مزود ببصمة موجودة أسفل الشاشة مع دعم Face Unlock والبطارية Silicon Carbon بسعة 8300 مللي امبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 80 وات وتدعم الشحن العكسي بقدرة 5 وات عن طريق USB Type C، وتدعم الشحن اللاسلكي 80 وات.

سعر الهاتف الجديد

ويأتى الهاتف بألوان الهاتف الأسود، الأخضر، الأبيض، والأحمر أما سعر الهاتف فهو للنسخة الـ128 جيجا مع 8 جيجا رام 165 يورو، ونسخة 256 جيجا مع 8 جيجا رام 190 يورو، ونسخة 256 جيجا مع 12 جيجا رام 215 يورو، ونسخة 512 جيجا مع 12 جيجا رام 240 يورو.

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