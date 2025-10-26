الأحد 26 أكتوبر 2025
أخبار مصر

غرفة السياحة: 20 ألف جنيه انخفاضا بكافة أسعار برامج الحج السياحي

مناسك الحج
مناسك الحج
تشهد شركات السياحة إقبالًا متزايدا من المواطنين الراغبين في أداء الحج السياحي هذا العام.

يأتي ذلك مع قرب موعد غلق باب التقديم للحج السياحي والمقرر له ٣٠ أكتوبر الحالي، كما يأتي هذا الإقبال في جانب منه بسبب التخفيض في أسعار كافة برامج الحج السياحي تنفيذا لتوجيهات شريف فتحي وزير السياحة والآثار.

الإقبال على حجز برامج الحج السياحي 

وأكدت  غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، أن الضوابط الجديدة المنظمة للحج السياحي للعام الحالي 1447هـ والتي اعتمدها مؤخرا وزير السياحة والآثار، شهدت انخفاضًا ملحوظًا في أسعار برامج الحج السياحي مقارنة بالموسم الماضي، وكان الوزير قد وجه بمراعاة البعد الاجتماعي في أسعار الحج السياحي، وسعت كل من اللجنة العليا للحج والعمرة برئاسة سامية سامي مساعد وزير السياحة لشئون الشركات بالتعاون مع الغرفة وشركات السياحة العاملة في تنظيم الحج لتحقيق هذا المطلب.

وأكدت الغرفة أن الانخفاض في الأسعار جاء نتيجة لاستقرار أسعار الصرف للعملات الأجنبية، وكذلك تحسن التعاقدات الفندقية، فضلًا عن رفع كفاءة برامج التنظيم وتوسيع قاعدة المنافسة بين الشركات، بما انعكس إيجابًا على التكلفة النهائية للبرامج دون التأثير على جودة الخدمات المقدمة للحجاج.

انخفاض أسعار برامج الحج السياحي 

وأشارت الغرفة إلى أن الضوابط الجديدة راعت تنوع المستويات والبرامج بما يتناسب مع جميع الفئات الاجتماعية والاقتصادية، بدءً من مستوى الخمس نجوم وحتى المستويات الاقتصادية والبري بمختلف فئاتها.

كما ثمّنت الغرفة توجيهات وزير السياحة والآثار بضرورة المتابعة الدقيقة لأداء الشركات السياحية المنفذة لبرامج الحج، وعدم التهاون مع أي شركة يثبت مخالفتها للضوابط أو إخلالها بالتزاماتها تجاه الحجاج، مؤكدة ان الغالبية العظمى من شركات السياحة تلتزم بالضوابط وتتنافس فيما بينها لخدمة عملائها من ضيوف الرحمن في كافة مستويات الحج السياحي.

وأوضحت أن تسجيل طلبات الحج السياحي مستمر حتى 30 أكتوبر الجاري، على أن تُجرى القرعة العلنية الإلكترونية لاختيار الحجاج يوم 4 نوفمبر المقبل، داعية المواطنين إلى عدم التعامل مع أي كيانات أو وسطاء غير مرخصين، والاعتماد فقط على شركات السياحة المعتمدة من الوزارة والغرفة.

وأكدت الغرفة أن التنسيق الكامل بين وزارة السياحة والآثار والغرفة أسهم في إعداد ضوابط أكثر مرونة وتكاملًا لموسم الحج بما يضمن موسمًا ناجحًا وآمنًا ومنظمًا على أعلى مستوى من الجودة والخدمة، يعكس ريادة شركات السياحة المصرية في تنظيم مواسم الحج والعمرة.

شركات السياحة الحج السياحى الحج برامج الحج برامج الحج السياحي

الجريدة الرسمية