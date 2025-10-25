السبت 25 أكتوبر 2025
أخبار مصر

غرفة الشركات: ضوابط الحج السياحي تفرض شروطًا والتزامات محددة تجاه المواطنين

مناسك الحج
مناسك الحج
كثفت شركات السياحة وغرفة الشركات دعوتها للمواطنين الراغبين في الحج السياحي بسرعة التقدم إلى شركات السياحة وفروعها المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

تقديم طلبات حجز رحلات الحج السياحي

وقامت غرفة الشركات بتوزيع الضوابط المنظمة للحج السياحي والتي اعتمدها مؤخرا وزير السياحة والآثار شريف فتحي، وأكدت الغرفة أن الضوابط تشمل كافة الآليات التي تحكم وتنظم الحج وتضمن كافة حقوق المواطن وتسعى لتوفير رحلة حج آمنة وميسرة بخدمات متميزة.

وتضمنت الضوابط عدة التزامات علي شركات السياحة خاصة التزامها بالضوابط التي تصدرها كافة الجهات المصرية والسعودية فيما يتعلق بتنظيم رحلات الحج، وأيضا الالتزام بتوعية جميع الحجاج بالتعليمات الصادرة بشأن موسم الحج والتي يتم إخطارهم بها، والضوابط والاشتراطات والإجراءات الصحية الصادرة عن وزارة الصحة والسكان المصرية ووزارة الصحة السعودية. 

وحددت الضوابط يوم 30 أكتوبر الحالي موعدا نهائيا لتسجيل المواطنين الراغبين في الحج السياحي على أن تجري القرعة الإلكترونية لاختيار الحجاج يوم 4 نوفمبر المقبل وهو موعد نهائي لن يسمح بتغييره.

عقود برامج الحج السياحي


وألزمت الضوابط شركات السياحة بتوقيع عقد مع كل حاج علي حدة، يتضمن كافة تفاصيل الرحلة وتكلفتها والخدمات المقدمة خلالها، على أن تلتزم الشركات بعدم تحصيل مبالغ نقدية من المواطنين المتقدمين للحج السياحي تزيد على ما هو ثابت بالبرنامج المقدم منها للوزارة أو بالعقد المبرم مع الحاج، كما تلتزم بعدم استحداث أية برامج تخالف البرامج الواردة بضوابط الوزارة على أن تتم معاقبة المخالفين كما تلتزم الشركات بتنفيذ البرامج بالأسعار والمواصفات والخدمات التي تعلن عنها دون تغيير.


ونصت الضوابط على أنه يجب على الشركات السياحية المنفذة لرحلات الحج رفع العقد الموقع بين الشركة وكل حاج على حـده علـى الموقـع الإلكتروني للوزارة به كافـة تفاصـيل بـرنامج الحـج طبقا لنموذج العقد الموحد المعـد بمعرفـة غرفـة الشــركات متضمنا الخدمات ـ نوعية التسكين ـ الوجبات ـ الإنتقالات ـ وسيلة السفر ـ إسـم شـركة الطـيران ـ مينـاء السـفـر والعودة وتاريخهما ـ مـدة الـبرنامج ـ مستوى الطوافة ".

