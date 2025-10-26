الأحد 26 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة

منتخب مصر لكرة اليد،
منتخب مصر لكرة اليد، فيتو

كرة اليد، يخوض المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين مواليد 2008، مواجهة قوية اليوم الأحد أمام منتخب الولايات المتحدة الأمريكية، في الجولة الثانية من دور المجموعات، ببطولة كأس العالم في نسختها الأولى، المقامة حاليا في المغرب بمشاركة 12 منتخبا.

ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر أمام الولايات المتحدة الأمريكية في الـ8:50 مساء بتوقيت القاهرة.

ويتصدر المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين، ترتيب المجموعة الأولى برصيد بنقطتين بعد الفوز في الجولة الأولى على منتخب البرازيل، فيما يحل منتخب أمريكا في وصافة الترتيب بفارق الأهداف.

مباريات منتخب مصر في المونديال

ويخوض المنتخب الوطني 3 مواجهات قوية في دور المجموعات، مواعيدها كالتالي:

مصر × البرازيل - 24 أكتوبر | انتهت بفوز منتخب مصر

مصر × أمريكا - 26 أكتوبر | 8:50 مساء

مصر × المغرب - 28 أكتوبر | 10:55 مساء

وتضم قائمة المنتخب الوطني للناشئين كلا من:

وتضم بعثة المنتخب كل من: خالد فتحي رئيس اتحاد كرة اليد وعمرو فتحي عضو مجلس الإدارة وعماد إبراهيم المدير الفني ورامي يوسف مدربا عاما ومحمد عبد المنعم مدربا لحراس المرمى وتوفيق البطاوي مديرا إداريا وعصام نور الدين أخصائي العلاج الطبيعي وهشام رمضان محللا للأداء الفني.

وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب الوطني في المجموعة الأولى رفقة منتخبات المغرب والبرازيل وأمريكا.

مجموعات بطولة كأس العالم

وجاءت مجموعات بطولة كأس العالم كالتالي:

المجموعة الأولى: مصر - المغرب - البرازيل - أمريكا

المجموعة الثانية: إسبانيا - تونس - كوريا - قطر

المجموعة الثالثة: ألمانيا - الأرجنتين - إيران - بورتريكو

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كرة اليد المنتخب الوطني لكرة اليد منتخب الولايات المتحدة الأمريكية كأس العالم منتخب مصر

مواد متعلقة

كرة اليد، منتخب مصر يواجه أمريكا اليوم في كأس العالم للناشئين

كرة اليد، موعد مباراة مصر وأمريكا في كأس العالم للناشئين

كرة اليد، منتخب الناشئين يهزم البرازيل في افتتاح كأس العالم بالمغرب

كرة اليد، منتخب مصر يواجه البرازيل اليوم في افتتاح كأس العالم للناشئين

الأكثر قراءة

كريم إبراهيم يكتب.. من يحمي "باربيتو" في اتحاد كرة اليد

أسعار السمك اليوم، انخفاض لأول مرة في 8 أصناف والجمبري الممتاز يسجل 280 جنيها

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأحد 26 أكتوبر 2025

أسعار الخضار اليوم، انخفاض جديد في الطماطم والليمون يسجل أعلى سعر له بالأسواق

منال عوض: تنفيذ 4 برامج تدريبية متخصصة لتأهيل الكوادر المحلية على استخدام الذكاء الاصطناعي

"ڤاليو" و"أمازون مصر" توقعان اتفاقية تجارية تستهدف تقديم حلول تمويلية

ليفربول للخلف دُر، ترتيب الدوري الإنجليزي قبل ختام الجولة التاسعة

تحقيقات موسعة لكشف لغز جريمة الهرم، العثور على طفل متوفى وشقيقته مصابة واختفاء الأم وابنها الأصغر

خدمات

المزيد

أسعار الخضار اليوم، انخفاض جديد في الطماطم والليمون يسجل أعلى سعر له بالأسواق

أسعار السمك اليوم، انخفاض لأول مرة في 8 أصناف والجمبري الممتاز يسجل 280 جنيها

حالات لا تدفع فيها شركات الطيران تعويضا للمسافرين

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض العنب والمانجو وارتفاع كبير في التفاح البلدي والبلح الأحمر

المزيد

انفوجراف

3 سيناريوهات مثيرة لمستقبل محمد صلاح مع ليفربول (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بعد واقعة مسن السويس، الأزهر للفتوى: الاعتداء على كبار السن جريمة دينية وأخلاقية

من الكتاب والسنة، أدعية الصباح التي يمكن ترديدها بسهولة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 26 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية