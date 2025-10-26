الأحد 26 أكتوبر 2025
السجن 5 سنوات لعاطلين متهمين بحيازة سلاح واستعراض القوة في الوايلي

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطلين لاتهامهما بحيازة وإحراز سلاح ناري وذخائر دون ترخيص،  واستعراض القوة والبلطجة بدائرة قسم شرطة الوايلي بالسجن المشدد 5 سنوات. 

وجاء في أمر الإحالة أن محمد.م عاطل وعطا.م عاطل بدائرة قسم شرطة الوايلي أحرزا سلاحا ناريا عبارة عن بندقية خرطوش حال كونه ممن لا يجوز منحه الترخيص. 

كما أحرزا ذخيرة مما تستخدم على السلاح الناري موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخصا له بحيازته أو إحرازه. 

البداية أثناء قيام قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الوايلي بمتابعة الحالة الامنية بدائرة القسم اشتبهت في عاطلين يقفان في إحدى الشوارع الضيقة يدخنان مخدر الحشيش وبالاقتراب منهما حاولا الهروب. 

وعلى الفور طاردت القوة المتهمين وتمكنت من ضبطهما وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على ٣ سجائر محشوة بمخدر الحشيش وبندقية خرطوش.   

وبمواجهتهما اعترفا بحيازة السجائر بقصد التعاطي والسلاح الناري بقصد استخدامه في جرائم السرقة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.    

الجريدة الرسمية