مجلس طب قصر العيني يوافق على إنشاء أقسام تخصصية دقيقة في الجراحة

عقد مجلس كلية طب قصر العيني، برئاسة الدكتور حسام صلاح مراد، عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، اجتماعا، حضره الوكلاء، والمدير التنفيذي ونواب المدير التنفيذي للمستشفيات، ومستشاري العميد، ورؤساء الأقسام، وممثلو أعضاء هيئة التدريس، وأمين الكلية، لمناقشة عدد من الموضوعات التعليمية والبحثية والإدارية.

واستعرض المجلس الاستراتيجية الجديدة لتطوير لائحة الدراسات العليا بالكلية، حيث أوضح الدكتور حسام صلاح أن التطوير الذي تتبناه الكلية في مناهج مرحلة البكالوريوس يجب أن يقابله تطوير موازٍ في لوائح الدراسات العليا بما يتماشى مع القوانين المنظمة للتعليم الطبي ومعايير الجودة الأكاديمية الحديثة.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور عبد المجيد قاسم، وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، أن التوجه الجديد للبنية الأكاديمية للائحة سيقوم على ثلاثة محاور رئيسية، هي: المعرفة، والتدريب، والبحث العلمي، مع تعزيز التكامل بين البحث التطبيقي والاحتياجات المجتمعية.

ووافق المجلس على إنشاء أقسام تخصصية دقيقة منبثقة من قسم الجراحة العامة، وهي: جراحة الأوعية الدموية، جراحة الأطفال، وجراحة التجميل والحروق.

وأكد المجلس أن إنشاء هذه الأقسام سيتم وفق معايير أكاديمية واضحة تضمن الحفاظ على متطلبات التعليم الأكاديمي والأنشطة البحثية والعلاجية، وبما يدعم التطوير العلمي والتنظيمي والعلاجي داخل الاقسام الجديدة.

وأوضح عميد الكلية أن هذا القرار يتماشى مع رفع كفاءة الأداء الأكاديمي والعلاجي من خلال صلاحيات إدارية أوسع تعاون في الارتقاء بتلك التخصصات، وتوفير فرص أوسع للبحث والتدريب المتخصص، مع الحفاظ على التكامل المهني والعلمي بين مختلف فروع الجراحة. وأكد أن الخطوة تمثل نموذجًا للتحديث المنضبط الذي يوازن بين التطوير والالتزام بالضوابط الأكاديمية الراسخة.

ضوابط وآليات التدريس الإلكتروني

كما ناقش المجلس ضوابط وآليات التدريس الإلكتروني (Online)، حيث أكد عميد الكلية أن إتاحة بعض المقررات بنظام التعليم الإلكتروني يجب أن تحكمه ضوابط علمية دقيقة يتم تحديدها من خلال لجنة علمية تضم وكلاء الكلية ورؤساء الأقسام المعنية، لضمان الالتزام بالقوانين والمعايير الأكاديمية.

وناقش المجلس سرعة الانتهاء من مبنى العيادات الخارجية الجديد، وأكد الدكتور حسام صلاح أن المبنى يمثل نقلة نوعية في منظومة الخدمات التعليمية والعلاجية والبحثية بالكلية، مشيرًا إلى أنه سيضم دورين مخصصين للبحث العلمي والتطبيقات الإكلينيكية المتقدمة، بما يتكامل مع توجه جامعة القاهرة نحو دعم البحث العلمي وربطه بالذكاء الاصطناعي.

كما استعرض المجلس مشاركة الكلية في فعاليات المؤتمر الفرنسي– المصري للتعاون العلمي والجامعي بعنوان "التعليم الطبي بالفرنسية في مصر"، الذي نظمته سفارة فرنسا بالقاهرة بالتعاون مع الجمعية الطبية والعلمية الفرنكوفونية (AMSFI)، تأكيدًا على دور الكلية في تطوير البرامج الدولية باللغات الأجنبية.

واستعرض المجلس كذلك مشاركة الكلية في المؤتمر الدولي الأول للذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة، حيث شاركت الكلية في أربع جلسات علمية كأحد أذرع الجامعة التي تسهم في تطوير التعليم والبحث العلمي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

واستعرض النشاط الأكاديمي والبحثي خلال شهر أكتوبر، والذي شمل المشاركة الفاعلة في عدد من المؤتمرات والفعاليات العلمية، منها: ورشة عمل لوحدة اللياقة والتأهيل بعنوان "إتقان قياس التنفس: التقنيات، التفسير، والتطبيقات السريرية" (28 سبتمبر)، والأنشطة العلمية لقسم الفارماكولوجي (1 أكتوبر)، ومؤتمر أمراض النساء والتوليد (18–19 سبتمبر)، ومؤتمر الباثولوجيا التشريحية (1 أكتوبر)، ومؤتمر طب الأطفال (8–9 أكتوبر).

واستعرض المجلس النشاط المجتمعي والبيئي للكلية، الذي تضمن تنظيم عدد من القوافل الطبية في مناطق مختلفة لخدمة المواطنين، ضمن خطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بإشراف الدكتور عمر عزام، وشملت قوافل إلى مؤسسة دعم ورعاية أطفال مصر، وحي مصر القديمة، ومركز طبي البنفسج بالأسمرات، ومركز طبي السلاب الخيري بالهجانة.

واستعرض المجلس نشاط قطاع شؤون التعليم والطلاب بإشراف الدكتورة حنان مبارك، والذي شمل استقبال طلاب الفرقة الأولى، واستقبال طلاب البرنامج المتكامل، والحفل الموسيقي والعرض المسرحي "المهمة 404"، واحتفالية بدء الدراسة بالبرنامج الفرنسي KAF، بالإضافة إلى تكريم الطلاب المتميزين وتنظيم معرض فني عبّر عن روح الانتماء والإبداع الطلابي.

معدلات الإشغال بمستشفيات قصر العيني

استعرض المجلس ما تم من فعاليات وأنشطة بـمستشفيات جامعة القاهرة، والتي شملت احتفالية اليوم العالمي لسلامة المريض، وتقرير الأداء العام ومعدلات الإشغال بمستشفيات قصر العيني، وتوقيع بروتوكولات تعاون بين المستشفيات وإدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، وبين مستشفى المنيل التخصصي وكلية طب الأسنان، وكذلك الانتهاء من تجهيز وتطوير وحدة أورام العيون بأحدث الأجهزة الرقمية، فضلًا عن إدراج عقار Tenecteplase ضمن بروتوكولات العلاج الجديدة بمركز السكتة الدماغية المعتمد دوليًا.

وهنأ الدكتور حسام صلاح الدكتور مصطفى سليم، أستاذ أمراض النساء والتوليد، والدكتورة إيمان حسن سليمان، مدرس الجراحة؛ لفوزهما في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء، كما هنأ الدكتورة نعمة قاسم، أستاذ المناعة والبيولوجيا الجزيئية بقسم علاج الأورام والطب النووي، لفوزها كباحث رئيسي في بحث اكتشاف التحورات الجينية لسرطان القولون والمستقيم.

