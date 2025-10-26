موعد مباراة فاركو والإسماعيلي في الدوري المصري والقناة الناقلة

يستعد الإسماعيلي لمواجهة نظيره فاركو اليوم الأحد، ضمن الجولة الـ 12 من مسابقة الدوري الممتاز موسم 2025 - 2026.

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ20 وقبل الأخير برصيد 7 نقاط ويليه فاركو برصيد 6 نقاط في المركز الأخير وتعد مباراة الليلة بمثابة الابتعاد عن ذيل جدول ترتيب الدوري.

موعد مباراة فاركو والإسماعيلي

وتنطلق صافرة مباراة الإسماعيلي وفاركو، مساء اليوم الأحد في تمام الساعة 8:00 مساءً على أرضية ستاد برج العرب.

القنوات الناقلة لمباراة الإسماعيلي وفاركو

وتذاع مباراة الإسماعيلي وفاركو في مسابقة الدوري الممتاز، عبر قناة ON SPORT 1، الناقلة الحصرية للدوري المصري.

حكام مباراة فاركو والاسماعيلي

ويدير لقاء فاركو ضد الإسماعيلي طاقم حكام مكون من: الدولي محمود البنا (حكمًا للساحة) ’ إسلام أبو العطا ومحمد توفيق(مساعدين) ’ محمد إبراهيم الدسوقي (حكمًا رابعًا) ومحمد علي الشناوي وأحمد لطفي (تقنية الفيديو).

قائمة الإسماعيلي لمواجهة فاركو في الدوري الممتاز

وأعلن المدير الفني ميلود حمدي، المدير الفني لفريق الإسماعيلي، عن قائمة الفريق لمباراة الدراويش أمام فاركو ضمن منافسات الدوري الممتاز، وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم، وعبد الله جمال.

خط الدفاع: عبد الله محمد، ومحمد إيهاب، وعبد الكريم مصطفى، ومحمد عمار، وحسن منصور.

خط الوسط: محمد وجدي، ومحمد حسن، ومحمد سمير كونتا، وعلي الملواني، ومحمد خطاري، وعمر القط، وإبراهيم عبد العال.

خط الهجوم: أنور عبد السلام، وإيريك تراوري، وخالد النبريصي، ونادر فرج، وحسن صابر.

