الأحد 26 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موقف مرموش، تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

عمر مرموش، فيتو
عمر مرموش، فيتو

الدوري الإنجليزي، يحتضن ملعب "فيلا بارك" مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي، موسم 2025/ 26.

ومن المتوقع مشاركة النجم المصري عمر مرموش كبديل في مباراة مانشستر سيتي أمام أستون فيلا بعدما لعب بضع دقائق ضد فياريال، يوم الثلاثاء الماضي، في دوري أبطال أوروبا حيث تعافى تمامًا من إصابته.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام أستون فيلا  في الدوري الإنجليزي


حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: ماتيوس نونيز، جون ستونز، روبن دياز، جفارديول.

خط الوسط: نيكو جونزاليس، ريان شرقي.

خط الوسط الهجومي: فيل فودين، تيجاني ريندرز، جيريمي دوكو.

خط الهجوم: هالاند.

ويسعى مانشستر سيتي إلى مواصلة نتائجه المميزة الأخيرة والتي يحققها الفريق في مختلف البطولات، بفضل نجم الفريق إيرلينج هالاند.

ويحتل مان سيتي حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 16 نقطة، في حين أن أستون فيلا لديه 12 نقطة حيث يحتل المركز الثاني عشر.

 

موعد مباراة أستون فيلا ومانشستر سيتي

تنطلق مانشستر سيتي أمام أستون فيلا اليوم في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة 5 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري الانجليزي مباراة أستون فيلا ضد مانشستر سيتي أستون فيلا ضد مانشستر سيتي مباراة أستون فيلا أمام مانشستر سيتي أستون فيلا أمام مانشستر سيتي مباراة أستون فيلا و مانشستر سيتي أستون فيلا و مانشستر سيتي مباراة مانشستر سيتي ضد أستون فيلا مباراة مانشستر سيتي أمام أستون فيلا عمر مرموش

مواد متعلقة

أستون فيلا يخسر أمام جو أهيد إيجلز 2-1 في الدوري الأوروبي

بمشاركة مرموش، مانشستر سيتي يفوز على فياريال 0/2 في دوري أبطال أوروبا

الأكثر قراءة

بالأسماء، نتائج انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس الشيوخ

منال عوض: تنفيذ 4 برامج تدريبية متخصصة لتأهيل الكوادر المحلية على استخدام الذكاء الاصطناعي

ليفربول للخلف دُر، ترتيب الدوري الإنجليزي قبل ختام الجولة التاسعة

ترامب: إيقاف الحروب أصبح أكثر من مجرد هواية

ننشر أسماء مصابي حادث تصادم 11 سيارة وأتوبيس بطريق السويس الصحراوي

انخفاض الساسو والفرنساوي، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأحد في بورصة الدواجن

عباس يصدر إعلانًا بهوية من يتولى مهام رئيس فلسطين حال شغور المنصب

موقف مرموش، تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

خدمات

المزيد

أسعار الخضار اليوم، انخفاض جديد في الطماطم والليمون يسجل أعلى سعر له بالأسواق

أسعار السمك اليوم، انخفاض لأول مرة في 8 أصناف والجمبري الممتاز يسجل 280 جنيها

حالات لا تدفع فيها شركات الطيران تعويضا للمسافرين

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض العنب والمانجو وارتفاع كبير في التفاح البلدي والبلح الأحمر

المزيد

انفوجراف

7 نجوم عالميين تنتهي عقودهم في الدوري السعودي هذا الموسم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موعده وسبب الاحتفال به، كل ما تريد معرفته عن المولد الرجبي للسيد البدوي

حكم اختصاص الوالد أحد أولاده بالهبة دون إخوته، الأزهر للفتوى يحسم الجدل

أمين البحوث الإسلامية: رسالة الأزهر تتجاوز حدود الأوطان وتدعم قيم التكافل بين الشعوب

المزيد
الجريدة الرسمية