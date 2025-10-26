الأحد 26 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

محسن صالح: لن نبدأ من الصفر في دعم المنتخبات وهذا الفارق مع المغرب

منتخب الشباب مواليد
قال محسن صالح عضو اللجنة الفنية في الاتحاد المصري لكرة القدم: "لن نبدأ من الصفر لدعم المنتخبات ولكن سنتوسع في مراكز التدريب".

سكاوتنج للبحث عن المحترفين في الخارج

وأضاف محسن صالح في تصريحات لبرنامج "الكابتن": "منتخب المغرب يعتمد على عدد كبير من المحترفين في الخارج وهذا ليس متاحا لدينا، واتفقنا على عمل سكاوتنج للبحث عن أولادنا المحترفين في الخارج، وكذلك البحث داخليا".

محسن صالح، فيتو

عدم مشاركة لاعبي منتخب الشباب في مباريات الدوري الممتاز

وأتم: "للأسف لا نمتلك لاعبين شباب يشاركون مع أنديتهم في الدوري الممتاز، عكس المنتخبات الأخرى، التي تمتلك العديد من اللاعبين الذي يشاركون مع أنديتهم في الفريق الأول".

واستكمل: "من الممكن أن نتحدث مع الأندية لإعطاء فرصة للاعبين الصغار وعدم الاعتماد بشكل كبير على اللاعبين الأجانب".

التوسع في مراكز تدريب المنتخبات

واختتم محسن صالح حديثه قائلا: "في المغرب هناك العديد من مراكز تدريبات المنتخبات، ولدينا حوالي 6 مراكز فقط في المحافظات، ولن نبدأ من الصفر لدعم المنتخبات ولكن سنتوسع في مراكز التدريب".

الجريدة الرسمية