السبت 25 أكتوبر 2025
ثقافة وفنون

أحمد جمال يحتفل بزفافه علي فرح الموجي (صور)

حفل زفاف احمد جمال
حفل زفاف احمد جمال

احتفل المطرب الشاب أحمد جمال بزفافه علي فرح الموجي، في أجواء مبهجة بأحد الفنادق الكبري.

 

حفل زفاف أحمد جمال 

من جانب آخر طرح الفنان أحمد جمال عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، وجميع المتاجر الإلكترونية ومحطات الراديو، أحدث أغنياته بعنوان "حلو التان".

 

وهي أغنية صيفية تحمل طابعا خفيفا وإيقاعا حيويا يتماشى مع أجواء الموسم، وتعد بمثابة مفاجأة للجمهور من حيث الكلمات والتوزيع.


أغنية "حلو التان" من كلمات كوثر حجازي، ألحان محمد شحاتة، توزيع وسام عبد المنعم. 

الجريدة الرسمية