الأربعاء 22 يناير 2025
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ثقافة وفنون

أحمد جمال يوجه رسالة رومانسية بعد خطوبته: "أضحكي خليني أضحك"

أحمد جمال يعلن خطبته،
أحمد جمال يعلن خطبته، فيتو

أثار خبر خطوبة المطرب أحمد جمال موجة من التفاعل على منصات السوشيال ميديا، حيث انهالت عليه التهاني من محبيه وزملائه في الوسط الغنائي.

وعلق الفنان أحمد جمال علي خطوبته، وذلك على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلا: “اضحكي خليني اضحك”.


يذكر أن احتفل المطرب أحمد جمال بخطوبته  في أجواء عائلية واقتصر الاحتفال على الأهل والأقارب.

 

ونشر أحمد جمال صورة له برفقة خطيبته، وعلق قائلا: حبيت أبتدي السنة الجديدة بخبر يفرحكم، وبشارككم فرحتي النهارده بخطوبتي أنا وفرح.. عقبالكم جميعًا.

 

 

أحمد جمال 

وفي سياق آخر، كان الفنان أحمد جمال قد حاول في وقت سابق أن يسهم في إنقاذ طفلين حالتهما خطيرة ويحتاجان إلى زراعة قلب حسب ما أكدت والدتهما. 

 

وقال أحمد جمال من خلال فيس بوك: "من شوية شفت استغاثة أم لطفلين حالتهما خطرة جدًّا ومحتاجين زرع قلب حسب وصفها لحالتهما. أتمنى من مؤسساتنا الخيرية أو معهد القلب أو مستشفى الدكتور  مجدي يعقوب النظر بعين الرحمة والعطف على الأم اللي محتاجة مساعدة لعل وعسى نكون سبب كلنا في شفاء أطفالها وربنا يجازيكم كل خير".

 

 

 

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