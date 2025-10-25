وزيرا الخارجية والطيران المدنى يستقبلان سفراء الدول الغربية والإفريقية

استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج وسامح الحفني وزير الطيران المدني سفراء الدول الغربية والأفريقية المعتمدين بمصر وذلك اليوم، بمقر وزارة الخارجية.

استعرض وزير الخارجية خلال اللقاء التطور الملحوظ الذي يشهده قطاع الطيران المدني في مصر، بما يعكس الدعم الكبير الذي توليه الدولة المصرية لقطاع الطيران باعتباره أحد ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتزامها الراسخ نحو تعزيز التعاون الدولي والعمل متعدد الأطراف على المستويين الفني والإداري.

كما أكد الوزير عبد العاطي على أهمية تبادل الدعم الفنى بين دول المنطقة من خلال نقل الخبرات وتوفير برامج تدريبية متخصصة، فضلًا عن أهمية التنسيق المستمر بين الدول حول سبل التعامل مع الانبعاثات الناتجة عن الملاحة الجوية، والأمن والسلامة الملاحية خاصة في مناطق النزاعات، بما يسهم في تعزيز التكامل الإقليمي.

كما تناول اللقاء الدور الفاعل الذي تقوم به مصر فى منظمة الطيران المدنى الدولي "الإيكاو"والتزامها بمبادئ العمل الجماعي متعدد الأطراف ومشاركتها في صياغة المبادرات العالمية ذات الصلة بالاستدامة البيئية، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتطوير الحلول الرقمية في إدارة الحركة الجوية، فضلًا عن استضافة مصر لمكتب المنظمة الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط، بما يعكس الرصيد والثقل الدولي لمصر في هذا المجال.

من جانبه، استعرض سامح الحفني وزير الطيران المدني انتخاب مصر في مجلس منظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو" عن الفئة الثانية في إطار الدورة ٤٢ للجمعية العمومية للمنظمة، الذي جاء تتويجا للمكانة التي تحظى بها مصر في مجال الطيران المدني، وتأكيدًا للثقة التي توليها المنظمة للدور الفاعل الذي تضطلع به مصر في المنظمات الدولية المتخصصة.

وفيما يتعلق بالتطورات الإقليمية، استعرض وزير الخارجية نتائج قمة شرم الشيخ للسلام وما نتج عنها من الاتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة وفقًا لخطة الرئيس الأمريكي، حيث شدد على أهمية التنفيذ الكامل لبنود الاتفاق، وتسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى القطاع. كما تطرق إلى التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار والتنمية في قطاع غزة المقرر عقده في القاهرة خلال شهر نوفمبر، حيث أعرب عن تطلعه للمشاركة الفاعلة للجميع دول العالم في المؤتمر، بما يدعم جهود إعادة الإعمار والاستقرار في المنطقة.

