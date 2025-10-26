ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم الأحد

سجلت البورصة المصرية ارتفاعًا جماعيًا في مؤشراتها خلال مستهل تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، مدعومة بمشتريات المستثمرين المحليين والمؤسسات، ما يعكس حالة من التفاؤل النسبي في أداء السوق بعد موجة من التذبذب خلال الجلسات الماضية.

أداء المؤشرات الرئيسية

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" الرئيسي بنسبة 0.52% ليصل إلى مستوى 37,882 نقطة، كما صعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.57% مسجلًا 46,555 نقطة.

في حين قفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.57% عند مستوى 17,124 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية (EGX35-LV) بنسبة 0.88% ليسجل 4,335 نقطة.

أداء الشركات المتوسطة والصغيرة

شهدت مؤشرات الشركات المتوسطة والصغيرة أداءً إيجابيًا أيضًا، حيث صعد مؤشر "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.69% مسجلًا 12,147 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.74% ليصل إلى 15,836 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.1% ليغلق عند 3,854 نقطة.

