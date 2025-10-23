لخريجي الجامعات المصرية، شروط التقدم لوظائف السلك الدبلوماسي بوزارة الخارجية

أعلنت وزارة الخارجية عن حاجتها لشغل وظائف بالسلك الدبلوماسي، ووجهت الوزارة دعوة إلى خريجي الجامعات المصرية وبالتحديد خريجي كلية الحقوق للتقدم للوظائف.

وكشفت الوزارة عن الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لمسابقة الوظائف والتي نستعرضها من خلال هذا التقرير.

شروط التقدم لوظائف وزارة الخارجية

حددت وزارة الخارجية الشروط الواجب توافرها فى المتقدم للإمتحان لوظائف السلك الدبلوماسي طبقًا للقانون رقم ٤٥ لسنة ١٩٨٢ وتعديلاته، وجاءت كالتالي:

أن يكون مصرى الجنسية. أن يكون مــن أبوين مصرييـن. أن يكون متمتعًا بالأهلية المدنية الكاملة. أن يكون حاصلًا على مؤهل عال من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادله، أو على شهادة أجنبية معادلة، أو على مؤهل عال من إحدى الكليات العسكرية المصرية، مع مراعاة أنه: بالنسبة للحاصلين على الشهادات التى تمنحها الجامعات والمعاهد العليا المصرية الخاصة، والحاصلين على شهادات أجنبية، يُشترط أن يكون صادرًا بشأنها قرار معادلة من المجلس الأعلى للجامعات. ألا يكون متزوجًا من غير مصرى الجنسية أو ممن هم من أبوين أحدهـما أو كلاهما غير مصري. أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة. ألا يكون قد حُكم عليه بعقوبة جناية ولو كان قد رد إليه إعتباره. ألا يكون قد حُكم عليه من المحاكم أو من مجالـس التأديب فى جريمـة مخلـة بالشـرف أو الأمانة - ولو كان قد رد إليه إعتباره - وألا يكون قد سبق فصله بقرار أو بحكم تأديبى. ألا يقل سنه عن 21 سنة ميلادية وألا يزيد عن 27 سنة ميلادية فى التاريخ المعلن عنه لبدء إمتحان المسابقـة. أن تثبت لياقته الصحية للوظيفة بمعرفة المجلس الطبى المختص الذى تحدده وزارة الخارجية بعد اجتياز كافة امتحانات المسابقة.



