وزير الخارجية: 7.2 مليار يورو دعم من الاتحاد الأوروبي لمصر (فيديو)

أكد السفير بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي تشهد مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية الشاملة، تشمل التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والتعليم والبحث العلمي والتكنولوجيا، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي يقدم حزمة دعم مالي لمصر بقيمة تزيد عن 7.2 مليار يورو.

وقال، خلال لقائه ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على فضائية “صدى البلد”، على هامش فعاليات القمة المصرية الأوروبية، إن مصر تسلمت الدفعة الأولى من الدعم بقيمة مليار يورو، على أن يتم التوقيع قريبًا على اتفاق تحويل الأموال لاستكمال باقي الحزمة، في إطار التعاون القائم بين الجانبين لدعم جهود التنمية والإصلاح الاقتصادي.

وأضاف وزير الخارجية أن التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي يمتد إلى تعميق الشراكة العلمية وتبادل الطلاب والأساتذة، بما يتيح لمصر الاستفادة من الخبرات الأوروبية في مجالات البحث العلمي والتقدم التكنولوجي، موضحا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيزور مقر البرلمان الأوروبي، وأن الزيارة تعكس قوة ومتانة العلاقات السياسية بين مصر ودول الاتحاد.

وعن العلاقات الثنائية مع بلجيكا، أكد الوزير أن هناك تعاونا وثيقا ومشاركة متميزة من الجانب البلجيكي في مشروع المتحف المصري الكبير، الذي وصفه بأنه أهم احتفالية ثقافية في تاريخ مصر الحديث وهدية مصر للعالم كأكبر متحف في العالم، مشددا على أن ذلك يجسد حكمة القيادة المصرية ورؤيتها في دعم القوة الناعمة لمصر.

وفي الشأن الإقليمي، ثمن وزير الخارجية القمة الناجحة التي استضافتها مدينة شرم الشيخ مؤخرًا، مؤكدًا أنها أبرزت رشادة وحكمة القيادة السياسية المصرية في إدارة الملفات الإقليمية.

وأضاف أن مصر رحبت بخطة ترامب بشأن نشر قوة استقرار دولية في غزة، مشددًا على ضرورة الإسراع في تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية في مصر والأردن لتولي مهام الأمن والاستقرار داخل القطاع.

