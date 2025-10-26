الأحد 26 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مدير إدارة فاقوس الصحية تتفقد مراكز طب الأسرة بـ 3 قرى لمتابعة أعمال الرعاية الأساسية

 الفريق الاشرافي
 الفريق الاشرافي بفاقوس،فيتو

تفقدت منى الطحاوي مدير إدارة فاقوس الصحية، مراكز طب الأسرة بقرى “أكياد البحرية والعززى والصالحية القديمة”  حيث تم متابعه  تواجد الأطقم الطبية والتزامها بالعمل وتطبيق إجراءات وسياسات مكافحة العدوى، وأعمال الرعاية الأساسية. 

صحة الشرقية: نشاط مكثف بمستشفى فاقوس المركزى

المبادرات الرئاسية وأعمال التطعيمات 

 كما تابعت مدير الإدارة أعمال المبادرات الرئاسية وأعمال التطعيمات والسجلات والمعمل والصيدلية وطب الأسرة وتنظيم الأسرة وتوافر وسائل تنظيم الأسرة خاصة طويلة المدى والترصد وميكنة الطعوم والسلامة والصحة المهنية والوقوف على السلبيات العمل لإيجاد حلول نموذجية والتأكيد على عدم وجود أعطال بأجهزة الوحدة، وذلك لرفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

تقديم الرعاية الصحية لكبار السن 

وقالت مدير ادارة فاقوس الصحية إنها والدكتور أحمد سليم منسق المبادرات بالإدارة تواصلا مع الفرق الطبية لتقديم أقصى رعاية صحية لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بمنازلهم، مشيرة إلى أن تلك الفرق تعمل أيام العطلات الرسمية.

انتشار مكثف للفرق الطبية لرعاية كبار السن 

وأكدت أن ذلك خلال انتشار مكثف للفرق الطبية المتحركة بمختلف الوحدات الصحية بفاقوس لتوقيع الكشف الطبي العام على كبار السن وذوي الهمم وأصحاب الأمراض المزمنة، وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة لهم، وقياس ضغط الدم ونسبة السكر في الدم.

صحة الشرقية: فحص 1062 طالبا بمدارس القنايات ضمن مبادرة سوء التغذية

توجيهات الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة 

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد محمد البيلي وكيل أول وزارة الصحة بالشرقية، حيث وجه بضرورة المرور والمتابعة على  كافة منافذ تقديم الخدمات الصحية التابعة للإدارات الصحية ورفع كفاءتها، ضمن خطه التقييم الشهري للمراكز الطبية ووحدات الرعايه الأساسية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

القرى بنطاق الادارة محافظة الشرقية الدكتورة متى الطحاوى مديرية الادارة الصحية مركز ومدينة فاقوس مراكز طب الاسره قرية اكياد والعزازى الصالحية القديمة

مواد متعلقة

صحة الشرقية: نشاط مكثف بمستشفى فاقوس المركزى

صحة الشرقية: فحص 1062 طالبا بمدارس القنايات ضمن مبادرة سوء التغذية

صحة الشرقية: مشروع رعايات مصر قدم الخدمة لـ 1544 مواطنا

صحة الشرقية تناقش سلبيات تم رصدها بعد المرور على المنشآت الصحية

الأكثر قراءة

باستثناء النترات المخصوص، ارتفاع كبير في أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض العنب والمانجو وارتفاع كبير في التفاح بلدي والبلح الأحمر

أسعار السمك اليوم، انخفاض لأول مرة في 8 أصناف والجمبري الممتاز يسجل 280 جنيها

أسعار الخضار اليوم، انخفاض جديد في الطماطم والليمون يسجل أعلى سعر له بالأسواق

أخبار مصر: الصحة تعلن عدد ضحايا حادث طريق السويس، رسالة وزير الرياضة للزمالك، ترامب يمهل حماس 48 ساعة، رد قاس من صلاح على روني

حالة الطرق اليوم، اختناقات مرورية بهذه الشوارع والمحاور بالقاهرة الكبرى

بدء التوقيت الشتوي، تأخير الوقت في أوروبا ولبنان ساعة واحدة

ذكرى حادث المنشية، الشرارة التي أنهت زمن "التفاهم المستحيل" بين الدولة والإخوان ‏

خدمات

المزيد

أسعار الخضار اليوم، انخفاض جديد في الطماطم والليمون يسجل أعلى سعر له بالأسواق

أسعار السمك اليوم، انخفاض لأول مرة في 8 أصناف والجمبري الممتاز يسجل 280 جنيها

حالات لا تدفع فيها شركات الطيران تعويضا للمسافرين

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض العنب والمانجو وارتفاع كبير في التفاح بلدي والبلح الأحمر

المزيد

انفوجراف

3 سيناريوهات مثيرة لمستقبل محمد صلاح مع ليفربول (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 26 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 26 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 26 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية