مدير إدارة فاقوس الصحية تتفقد مراكز طب الأسرة بـ 3 قرى لمتابعة أعمال الرعاية الأساسية

تفقدت منى الطحاوي مدير إدارة فاقوس الصحية، مراكز طب الأسرة بقرى “أكياد البحرية والعززى والصالحية القديمة” حيث تم متابعه تواجد الأطقم الطبية والتزامها بالعمل وتطبيق إجراءات وسياسات مكافحة العدوى، وأعمال الرعاية الأساسية.

المبادرات الرئاسية وأعمال التطعيمات

كما تابعت مدير الإدارة أعمال المبادرات الرئاسية وأعمال التطعيمات والسجلات والمعمل والصيدلية وطب الأسرة وتنظيم الأسرة وتوافر وسائل تنظيم الأسرة خاصة طويلة المدى والترصد وميكنة الطعوم والسلامة والصحة المهنية والوقوف على السلبيات العمل لإيجاد حلول نموذجية والتأكيد على عدم وجود أعطال بأجهزة الوحدة، وذلك لرفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

تقديم الرعاية الصحية لكبار السن

وقالت مدير ادارة فاقوس الصحية إنها والدكتور أحمد سليم منسق المبادرات بالإدارة تواصلا مع الفرق الطبية لتقديم أقصى رعاية صحية لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بمنازلهم، مشيرة إلى أن تلك الفرق تعمل أيام العطلات الرسمية.

انتشار مكثف للفرق الطبية لرعاية كبار السن

وأكدت أن ذلك خلال انتشار مكثف للفرق الطبية المتحركة بمختلف الوحدات الصحية بفاقوس لتوقيع الكشف الطبي العام على كبار السن وذوي الهمم وأصحاب الأمراض المزمنة، وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة لهم، وقياس ضغط الدم ونسبة السكر في الدم.

توجيهات الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد محمد البيلي وكيل أول وزارة الصحة بالشرقية، حيث وجه بضرورة المرور والمتابعة على كافة منافذ تقديم الخدمات الصحية التابعة للإدارات الصحية ورفع كفاءتها، ضمن خطه التقييم الشهري للمراكز الطبية ووحدات الرعايه الأساسية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.