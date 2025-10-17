الجمعة 17 أكتوبر 2025
خارج الحدود

الطائرات البريطانية تنهي طلعاتها الاستطلاعية في سماء غزة بعد عودة الرهائن

عودة سكان غزة بعد
عودة سكان غزة بعد قرار وقف إطلاق النار، فيتو

قالت وزارة الدفاع في المملكة المتحدة إن البلاد أنهت طلعاتها الاستطلاعية في سماء غزة بعد الإفراج عن الرهائن الذين كانت تحتجزهم حركة حماس، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) الخميس.

وكانت طائرات الاستطلاع البريطانية تنفذ طلعات جوية فوق غزة، منذُ شهر ديسمبر 2023، في حين ذكرت حكومة المملكة المتحدة أنها كانت "مكلفة بتحديد مواقع الرهائن فحسب".


وكانت آخر طلعة جوية في 10 أكتوبر الجاري، قبل ثلاثة أيام من توقيع اتفاق السلام رسميًّا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أمس الخميس.

وصرح وزير الدفاع البريطاني جون هيلي بأنه "فخور بجهود المملكة المتحدة لدعم العودة الآمنة للرهائن، واحترافية أفراد الخدمة المعنيين".
 

