الطائرات البريطانية تنهي طلعاتها الاستطلاعية في سماء غزة بعد عودة الرهائن

قالت وزارة الدفاع في المملكة المتحدة إن البلاد أنهت طلعاتها الاستطلاعية في سماء غزة بعد الإفراج عن الرهائن الذين كانت تحتجزهم حركة حماس، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) الخميس.

وكانت طائرات الاستطلاع البريطانية تنفذ طلعات جوية فوق غزة، منذُ شهر ديسمبر 2023، في حين ذكرت حكومة المملكة المتحدة أنها كانت "مكلفة بتحديد مواقع الرهائن فحسب".



وكانت آخر طلعة جوية في 10 أكتوبر الجاري، قبل ثلاثة أيام من توقيع اتفاق السلام رسميًّا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أمس الخميس.

وصرح وزير الدفاع البريطاني جون هيلي بأنه "فخور بجهود المملكة المتحدة لدعم العودة الآمنة للرهائن، واحترافية أفراد الخدمة المعنيين".



