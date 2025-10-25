آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة إنجي عبد الله

كشفت الفنانة إنجي عبد الله عن آخر مستجدات حالتها الصحية، بعد إصابتها بورم حميد في جذع المخ، مؤكدة أن حالتها لا تزال في تدهور مستمر، مطالبة جمهورها بالدعاء لها بالشفاء العاجل.

وأوضحت إنجي أن رحلة علاجها ما زالت شاقة، مشيرة إلى أن الأطباء أكدوا أن أي تحسن محتمل لن يظهر قبل انتهاء فترة العلاج الحالية.

وكانت قد أعلنت الفنانة في وقت سابق، معاناتها من ورم حميد في منطقة شديدة الحساسية من الدماغ، وهو ما أثّر بشكل كبير على حياتها اليومية، حيث تعاني من فقدان الإحساس في الجانب الأيمن من الجسم وصعوبة في البلع، إضافة إلى آلام حادة تشبه الصدمات الكهربائية عند أي حركة بسيطة.

وبيّنت إنجي عبد الله أنها خضعت للعلاج من نفس الورم عام 2019 عبر جلسات الإشعاع والعلاج الكيماوي، إلا أن الأعراض عاودت الظهور مؤخرًا بصورة أشد، في وقت رفض فيه عدد من الأطباء في مصر وخارجها التدخل الطبي مجددًا لصعوبة حالتها.

وأكدت الفنانة أنها تتلقى حاليًا علاجات تلطيفية تهدف إلى تخفيف الأعراض وتحسين جودة حياتها، معربة عن أملها في الشفاء وداعية جمهورها إلى الدعاء لها بالصبر والقوة في مواجهة المرض.

