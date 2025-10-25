وزير الإسكان يعقد اجتماعا مع الشركات العاملة بحدائق تلال الفسطاط ويتابع الأعمال النهائية بالمشروع

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروع حدائق تلال الفسطاط بمنطقة مصر القديمة، استهلها بعقد اجتماع مع مسئولي الشركات العاملة بالمشروع، لمتابعة مختلف الأعمال بالمشروع، وذلك بحضور مسئولي الوزارة، والجهاز المركزي للتعمير.

وخلال اللقاء، اطَّلع وزير الإسكان على مستجدات الموقف التنفيذي لعناصر ومكونات مشروع حدائق تلال الفسطاط، ونسب الإنجاز بالمواقع، على مساحة (500) فدان، وذلك بالمنطقة الاستثمارية، ومنطقة النهر، ومنطقة المغامرة، والمنطقة التراثية، والتلال، وأعمال المسطحات الخضراء، ومختلف مكونات المشروع الأخرى.

وتابع الوزير الاستعدادات الجارية للاحتفالية المزمع تنظيمها خلال الفترة المقبلة بالحديقة، موجها بالاهتمام بوضع لافتات إرشادية للتيسير على الزائرين ومراعاة عوامل الأمان بالحديقة.

وتابع الوزير المرحلة الثانية للمنطقة التراثية ضمن المشروع، ووجه الوزير بالانتهاء من كافة التجهيزات للحديقه من أعمدة انارة وغيرها من التجهيزات استعدادا لاستقبال الزائرين في أقرب وقت مع وضع جدول زمني للانتهاء من كافة الأعمال، واستمرار الاهتمام بالزراعات بالمشروع.

ووجه وزير الإسكان، مجموعة العمل بالوزارة، بمواصلة المتابعة الدورية للمشروع وتقييم مختلف الأعمال الجاري تنفيذها، مشددًا على ضرورة تسريع وتيرة العمل للانتهاء من تنفيذ المشروع، مؤكدا أهمية التواجد الميداني والمتابعة الدورية للموقف التنفيذي، ومواصلة تقديم الدعم الكامل للمشروع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.