القبض على سائق دهس طفلا في المعادي

حوادث

القبض على سائق دهس طفل في المعادي

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على قائد سيارة دهس طفلا أعلى الطريق بـمنطقة المعادي.

كانت قد تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم ووجود متوفٍ بأحد الطرق بمنطقة المعادي، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص، تبين أنه أثناء توقف طفل لإصلاح إسكوتر اصطدمت به سيارة، ما أدى إلى إصابته ووفاته في الحال، وتم نقل الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتمكن رجال المباحث من تحديد وضبط السيارة المتسببة في الحادث وقائدها، وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة.

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الجريدة الرسمية