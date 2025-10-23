الخميس 23 أكتوبر 2025
حوادث

تقرير المعمل الكيماوي لسائق متهم بدهس عامل في الشروق: يتعاطى الحشيش

التحقيق في الواقعة
تسلمت  نيابة الشروق تقرير المعمل الكيماوي لعينة من دماء قائد سيارة ميكروباص متهم بدهس عاملا أثناء عبوره الطريق في مدينة الشروق مما أسفر عن مصرعه. 

وتبين من التحليل إيجابية العينات وأنه يتعاطى مخدر الحشيش.

حادث تصادم بالشروق 

تلقى قسم شرطة الشروق بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم ووجود متوفٍ بأحد الطرق بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص، تبين أنه أثناء عبور عامل – مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل الطريق، اصطدمت به سيارة مجهولة، ما أدى إلى إصابته ووفاته في الحال، بينما فر السائق هاربًا.

وبتكثيف الجهود، تمكن رجال المباحث من تحديد وضبط السيارة الميكروباص المتسببة في الحادث وقائدها، وهو سائق مقيم بدائرة قسم شرطة الحدائق.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة، موضحًا أنه فر من موقع الحادث خشية التعرض للمساءلة القانونية.

وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 

