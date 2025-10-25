حبس 3 عاطلين لتحرشهم بموظفة أثناء استقلالهم موتوسيكل في كرداسة

السبت 25 أكتوبر 2025
أمرت نيابة شمال الجيزة بحجز 3 عاطلين بتهمة التحرش بموظفة بمنطقة كرداسة، لمدة 24 ساعة على ذمة التحريات، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث. 

البداية كانت بتلقي قسم شرطة كرداسة بلاغا من سيدة لتعرضها لحالة تحرش على يد 3 عاطلين حال سيرهم بدارجة نارية “موتوسيكل” وحاول أحدهم إمساك ذراعها. 

 

القبض على المتهمين بالجيزة 

 بإجراء التحريات تم تحديد هوية المتهمين، وتبين أنهم عاطين أعمارهم “16 عاما”، وعقب تقنين الإجراءات تم إلقاء القبض عليهم وبمواجهتهم أمام رئيس قطاع أكتوبر، العميد أحمد نجم، اعترفوا بارتكابهم الواقعة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

