سقط من الطابق الرابع، تفريغ كاميرات المراقبة لكشف ملابسات مصرع شاب مخمورا بمدينة نصر

 صرحت نيابة مدينة نصر بالتصريح بدفن جثة شاب فى العقد الرابع من عمره عثر عليه ملقي أسفل عقار فى مدينة نصر، عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.

 وكلفت النيابة المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة واستدعاء أهل المتوفى لسماع أقوالهم وتفريغ كاميرات المراقبة لكشف ملابسات الواقعة.  

وكشفت التحريات أن المتوفى لقي مصرعه بعد اختلال توازنه أثناء تواجده بشرفة الشقة نتيجة تناوله كميات كبيرة من الخمور ما أدى إلى سقوطه من العقار.


وأشارت التحريات، إلى أن الشاب سقط من شرفة شقة بالطابق الرابع بالعقار.


وأوضحت التحريات أن المتوفى كان في حالة سكر نتيجة تناوله كميات كبيرة من الخمور، وأثناء وقوفه بشرفة الشقة، سقط وتوفى في الحال.

العثور على جثة شاب بمدينة نصر
 

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة تلقت بلاغا من الأهالى يفيد بالعثور على جثة شاب أسفل عقار بمدينة نصر، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب فى العقد الرابع من عمره أسفل عقار به كدمات وكسور متفرقة بجسده، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لكشف ملابسات الواقعة.
وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

