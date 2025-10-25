السبت 25 أكتوبر 2025
رياضة

موعد مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي، يستضيف فريق مانشستر يونايتد نظيره برايتون، مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب أولد رافورد.


موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد برايتون في البريميرليج


ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة مانشستر يونايتد أمام برايتون، في الدوري الإنجليزي، في تمام الساعة السابعة ونصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

 

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وبرايتون


وستذاع مباراة فريق مانشستر يونايتد ضد برايتون، اليوم السبت ضمن منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، على قناة "bein sports hd 1"

موقف مانشستر يونايتد وبرايتون

ويحتل فريق مانشستر يونايتد حاليًا المركز التاسع من جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 13 نقطة، بينما يتواجد برايتون في المركز العاشر برصيد 12 نقطة.

 

 

