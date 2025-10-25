السبت 25 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موعد والقناة الناقلة لمباراة ليفربول وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي

ليفربول
ليفربول

 الدوري الإنجليزي، يحل فريق ليفربول، ضيفا مساء اليوم السبت على نظيره برينتفورد على ملعب “جتيش كوميونتي ستاديوم” ضمن لقاءات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي.

 

موعد مباراة ليفربول وبرينتفورد 

 تنطلق مباراة ليفربول ضد برينتفورد اليوم في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

 

القناة الناقلة لمباراة ليفربول أمام برينتفورد

تذاع مباراة ليفربول وبرينتفورد اليوم في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN Sports 1.

 

ويسعى ليفربول إلى تحقيق الفوز في مباراة اليوم، بعدما خسر في 3 لقاءات متتالية في البريميرليج، أمام كل من كريستال بالاس، تشيلسي ومانشستر يونايتد.


ويحتل ليفربول المركز الرابع في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة، في حين أن برينتفورد لديه 10 نقاط في المركز الرابع عشر.

 

ويسعي النجم المصري محمد صلاح استعادة توازنه  بسبب تراجع مستواه بشكل ملحوظ ذلك الموسم، بخلاف تواجده على دكة البدلاء أمام آينتراخت فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا والتي حسمها الريدز لصالحه بنتيجة 5-1.

حقيقة رحيل محمد صلاح

وعلي صعيد آخر كشف الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، حقيقة ما تردد عن إمكانية رحيل النجم المصري محمد صلاح عن صفوف ليفربول خلال فترة الانتقالات الشتوية أو الصيفية القادمة، عقب توتر علاقته مع آرني سلوت المدير الفني للفريق.

 

وقال فابريزيو رومانو في تصريحات نشرتها شبكة "givemesport" البريطانية، "لا توجد مشاعر سلبية داخل نادي ليفربول تجاه  محمد صلاح بعدما حدث عقب مباراة آينتراخت فرانكفورت الألماني، النجم المصري لا يزال يشكل جزءًا أساسيًا من الفريق والمشروع"، مضيفًا، "ليفربول يدرك أن محمد صلاح لا يعيش أفضل أيامه، لكن النادي يواصل دعمه وثقته به، لا توجد أي مشاكل على الإطلاق".

 

 

واستكمل، "إدارة ليفربول لا تشعر بالقلق بعدما قام محمد صلاح بإزالة جميع الإشارات المتعلقة بنادي ليفربول من حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، على الرغم من أن بعض قطاعات القاعدة الجماهيرية تخشى أن يكون ذلك علامة على الغضب والتفكير في الرحيل". 

واختتم، "ليفربول يرى أن محمد صلاح مازال جزءًا أساسيًّا من خطط المدرب أرني سلوت حيث يهدف المدير الفني الهولندي إلى حصد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الثاني على التوالي".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري الانجليزي ليفربول برينتفورد ليفربول ضد برينتفورد مباراة ليفربول ضد برينتفورد ليفربول أمام برينتفورد مباراة ليفربول أمام برينتفورد مباراة برينتفورد ضد ليفربول برينتفورد ضد ليفربول برينتفورد أمام ليفربول مباراة برينتفورد أمام ليفربول مباراة برينتفورد و ليفربول برينتفورد و ليفربول

مواد متعلقة

مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة، أبرزها الأهلي وإيجل نوار وبرينتفورد ضد ليفربول

3 سيناريوهات مثيرة لمستقبل محمد صلاح مع ليفربول (إنفوجراف)
ads

الأكثر قراءة

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم السبت 25 أكتوبر 2025

الشيوخ يعقد 3 جلسات لتشكيل اللجان وانتخاب هيئات مكاتبها غدا

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع كبير يضرب 6 أصناف أبرزها الموز والتفاح والعنب

موعد والقناة الناقلة لمباراة ليفربول وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي

أسعار الخضار اليوم، وداعا لجنون الطماطم وانخفاض الليمون 6 جنيهات

القبض على مالك العقار بطل واقعة صفع مستأجر مسن بـ"القلم" في السويس

أسعار السمك اليوم السبت، انخفاض الماكريل 26 جنيها وقفزة مفاجئة في البلطي

أول متحف أخضر بإفريقيا والشرق الأوسط، المتحف المصري الكبير يحصد جوائز عالمية

خدمات

المزيد

ضوابط تحديد مواعيد الانتخابات وفقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية

حالات مسموح فيها بدخول السلطات للمنازل في قانون الإجراءات الجنائية

أسعار الخضار اليوم، وداعا لجنون الطماطم وانخفاض الليمون 6 جنيهات

أسعار السمك اليوم السبت، انخفاض الماكريل 26 جنيها وقفزة مفاجئة في البلطي

المزيد

انفوجراف

3 سيناريوهات مثيرة لمستقبل محمد صلاح مع ليفربول (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم المسك في المنام وعلاقته بقدوم الخير والرزق الوفير

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 25 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 25 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية