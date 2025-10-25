السبت 25 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تفاصيل التقرير الطبي لفتاة حاولت التخلص من حياتها بعد فسخ خطبتها بالسلام

النيابة العامة، فيتو
النيابة العامة، فيتو

كشف التقرير الطبي لفتاة حاولت التخلص من حياتها بعد تناولها عددا من حبات دواء دفعة واحدة، مما أدى إلى إصابتها بحالة إعياء حاد بقصد التخلص من حياتها، بعد مرورها بأزمة نفسية بسبب فسخ خطبتها قبل أسبوعين، بدائرة قسم شرطة السلام أنها أصيبت بحالة تسمم وتم عمل غسيل معدة لها وترقد الآن في المستشفى تحت الملاحظة الطبية. 

وتحقق قوات المباحث حول الواقعة من خلال فريق بحث للتأكد من وجود شبه جنائية من عدمه.


وتلقى قسم شرطة السلام أول بلاغًا من الأهالي يفيد بتعرض فتاة لحالة إعياء شديدة داخل أحد المنازل بدائرة قسم شرطة السلام.


وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن ورجال المباحث إلى موقع البلاغ، وتم استدعاء سيارة إسعاف لنقل المصابة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قسم شرطة السلام النيابة العامة مديرية أمن القاهرة اخبار الحوادث اليوم

مواد متعلقة

بسبب خلافات زوجية، انتحار سيدة بالفيوم غرقا في بحر يوسف
ads

الأكثر قراءة

تصل إلى 26 جنيها، ارتفاع جديد في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

استخراج مسمار طوله 6 سنتيمترات ابتلعته طفلة دون أي مضاعفات في بنها

الهلال يفوز على الاتحاد 2-0 في كلاسيكو الدوري السعودي

منزوع الرحمة، صاحب عقار يصفع "مسن" مريضا بالقلم لإجباره على ترك شقته في السويس (فيديو)

لامتصاص غضب ترامب، المكسيك تسلم "الأخ وانج" إمبراطور "الفنتانيل" إلى أمريكا (صور)

انخفاض كبير يصل إلى 3470 جنيها، بشرى سارة عن أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

رغم قرار النيابة، إعادة فتح مطعمين شهيرين ضُبط بداخلهما لحوم فاسدة يثير الجدل في أسوان

الذرة تواصل الارتفاع، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

خدمات

المزيد

الذرة تواصل الارتفاع، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

مصاريف ورسوم حساب التوفير في بنك القاهرة

انخفاض كبير يصل إلى 3470 جنيها، بشرى سارة عن أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

بعد توقعات بحسم القائمة الوطنية، ضوابط فوز القوائم الانتخابية بانتخابات النواب

المزيد

انفوجراف

3 سيناريوهات مثيرة لمستقبل محمد صلاح مع ليفربول (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 25 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 25 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 25 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية