مصر تستعد لاستضافة المؤتمر العالمي للهيدروجين في إفريقيا

كشف المهندس علاء كمال، رئيس الاتحاد العام لـ المستثمرين الأفرو آسيوي، ونائب رئيس الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، عن اكتمال الاستعدادات النهائية لانعقاد المؤتمر العالمي للهيدروجين في إفريقيا، مؤكدًا أن تنظيمه في مصر يُعد إنجازًا كبيرًا يُضاف لسلسلة إنجازات أكتوبر الوطنية.

اهتمام عالمي واسع بالطاقة النظيفة

وأوضح "كمال"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية منال السعيد في برنامج صُنّاع الفرصة على قناة المحور، أن عدد المشاركين تجاوز 200 خبير ومستثمر من أفريقيا وأوروبا وأستراليا، ما يعكس الاهتمام الدولي المتزايد بقطاع الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة في مصر.

دعم حكومي رفيع المستوى

وأشار رئيس الاتحاد إلى أن المؤتمر يحظى بدعم مباشر من الحكومة المصرية، ومن المنتظر أن يشارك فيه وزراء الكهرباء والبترول وقطاع الأعمال العام، معتبرًا أن حضورهم يمثل دفعة قوية للمؤتمر ويعزز مكانته الإقليمية.

مصر مركز إقليمي للهيدروجين الأخضر

وأكد “كمال” أن المؤتمر سيركز على استراتيجية استغلال الهيدروجين الأخضر في أفريقيا، مع إبراز دور مصر الريادي في هذا التحول الطاقوي، مشددًا على أن البنية التحتية المصرية وشركاتها الصناعية الكبرى في مجالات الأسمدة والطاقة تجعلها موقعًا مثاليًا للاستثمار في هذا القطاع الواعد.

مكاسب اقتصادية واستثمارات واعدة

وحول الأثر الاقتصادي للمؤتمر، أوضح أن انعقاد فعاليات بهذا الحجم يضيف زخمًا قويًا للاقتصاد المصري، مع مشاركة دول أفريقية مهتمة بصناعة الهيدروجين مثل المغرب، تونس، ناميبيا، موريتانيا، أنجولا، وجنوب أفريقيا، لافتًا إلى أن المؤتمر سيتيح فرص شراكات واستثمارات جديدة في مجال الطاقة النظيفة.

طموحات تليق باسم مصر

واختتم حديثه بالتأكيد على أن المؤتمر سيمثل منصة عالمية لتبادل الخبرات حول مستقبل الطاقة في القارة الأفريقية، متمنيًا أن يُعقد الحدث بصورة تليق بسمعة مصر ومكانتها الدولية وما تشهده من تطورات اقتصادية وتنموية كبرى.

