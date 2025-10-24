السبت 25 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

مصر تستعد لاستضافة المؤتمر العالمي للهيدروجين في إفريقيا

الهيدروجين الأخضر،
الهيدروجين الأخضر، فيتو

 كشف المهندس علاء كمال، رئيس الاتحاد العام لـ المستثمرين الأفرو آسيوي، ونائب رئيس الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، عن اكتمال الاستعدادات النهائية لانعقاد المؤتمر العالمي للهيدروجين في إفريقيا، مؤكدًا أن تنظيمه في مصر يُعد إنجازًا كبيرًا يُضاف لسلسلة إنجازات أكتوبر الوطنية.

 

اهتمام عالمي واسع بالطاقة النظيفة

 وأوضح "كمال"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية منال السعيد في برنامج صُنّاع الفرصة على قناة المحور، أن عدد المشاركين تجاوز 200 خبير ومستثمر من أفريقيا وأوروبا وأستراليا، ما يعكس الاهتمام الدولي المتزايد بقطاع الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة في مصر.

 

دعم حكومي رفيع المستوى

وأشار رئيس الاتحاد إلى أن المؤتمر يحظى بدعم مباشر من الحكومة المصرية، ومن المنتظر أن يشارك فيه وزراء الكهرباء والبترول وقطاع الأعمال العام، معتبرًا أن حضورهم يمثل دفعة قوية للمؤتمر ويعزز مكانته الإقليمية.

 

مصر مركز إقليمي للهيدروجين الأخضر

وأكد “كمال” أن المؤتمر سيركز على استراتيجية استغلال الهيدروجين الأخضر في أفريقيا، مع إبراز دور مصر الريادي في هذا التحول الطاقوي، مشددًا على أن البنية التحتية المصرية وشركاتها الصناعية الكبرى في مجالات الأسمدة والطاقة تجعلها موقعًا مثاليًا للاستثمار في هذا القطاع الواعد.

مكاسب اقتصادية واستثمارات واعدة

وحول الأثر الاقتصادي للمؤتمر، أوضح أن انعقاد فعاليات بهذا الحجم يضيف زخمًا قويًا للاقتصاد المصري، مع مشاركة دول أفريقية مهتمة بصناعة الهيدروجين مثل المغرب، تونس، ناميبيا، موريتانيا، أنجولا، وجنوب أفريقيا، لافتًا إلى أن المؤتمر سيتيح فرص شراكات واستثمارات جديدة في مجال الطاقة النظيفة.

طموحات تليق باسم مصر

واختتم حديثه بالتأكيد على أن المؤتمر سيمثل منصة عالمية لتبادل الخبرات حول مستقبل الطاقة في القارة الأفريقية، متمنيًا أن يُعقد الحدث بصورة تليق بسمعة مصر ومكانتها الدولية وما تشهده من تطورات اقتصادية وتنموية كبرى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مصر المؤتمر العالمي للهيدروجين الأخضر الهيدروجين الاخضر افريقيا الاتحاد العام للمستثمرين الأفرو آسيوي لغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة

مواد متعلقة

أبرزها الهيدروجين الأخضر، تعرف على مشروعات التعاون بين مصر و"سكاتك" النرويجية

العرابي: إعادة إعمار قطاع غزة على رأس أولويات الاتحاد الأفرو-آسيوي

بمكونات محلية 100%، ريهايدرو بهندسة المطرية ينتج الهيدروجين الأخضر النقي

ads

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، ليدز يونايتد يتقدم 2-0 أمام وست هام في الشوط الأول

الهلال يفوز على الاتحاد 2-0 في كلاسيكو الدوري السعودي

الأرصاد تعلن درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة غدا السبت

استخراج مسمار طوله 6 سنتيمترات ابتلعته طفلة دون أي مضاعفات في بنها

بتحسين الرؤية البصرية للطريق الدائري، القاهرة تعلن استعداداتها لافتتاح المتحف المصري الكبير

حريق يلتهم منزلا وحوشا بسوهاج دون خسائر في الأرواح

وزير الأوقاف السابق: الأقصى عهدة إسلامية خالصة ولا تنازل عن ذرة تراب

بعد إعلان زواجهما، معلومات عن أحمد الجنايني زوج منة شلبي وحقيقة ارتباطه بآيتن عامر

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الجمعة

آخر تطورات سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار في بنك السودان المركزي

سعر الليرة مقابل الدولار في مصرف سوريا المركزي

سعر صرف الريال العماني أمام الجنيه في البنوك اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

3 سيناريوهات مثيرة لمستقبل محمد صلاح مع ليفربول (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤيا بائع السمك في المنام وعلاقتها بتجاوز المحن والأحزان

علي بن أبي طالب رمز للعدالة، عالم بالأوقاف يوضح كيف تجلت الشريعة في قصة الدرع

الإمام علي لم يسجد لصنم، أحمد كريمة يفسر قول "كرم الله وجهه"

المزيد
الجريدة الرسمية