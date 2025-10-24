اندلاع حريق في مخزن ملابس بشارع منصر في المنصورة بالدقهلية

اندلاع حريق داخل مخزن ملابس بشارع منتصر متفرع من شارع الجلاء بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية.

تلقت الأجهزة الأمنية في الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد باندلاع حريق داخل مخزن ملابس بشارع منتصر متفرع من شارع الجلاء بمدينة المنصورة.

على الفور انتقلت قوة أمنية وسبارة إسعاف وسيارتين أطفاء من قوة الحماية المدنية بالدقهلية إلى موقع الحريق للسيطرة عليه قبل تفاقمها وانتقاله إلى الأماكن المجاورة خاصة وأن المنطقة تجارية.

وبالفحص تبين اندلاع الحريق في مخزن ملابس دور أرضي أسفل عمارة خمس أدوار

وجار السيطرة على الحريق.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.

