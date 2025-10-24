السبت 25 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

اندلاع حريق في مخزن ملابس بشارع منصر في المنصورة بالدقهلية

حريق في مخزن ملابس
حريق في مخزن ملابس بالمنصورة، فيتو

 اندلاع حريق داخل مخزن ملابس بشارع منتصر متفرع من شارع الجلاء بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية.
 تلقت الأجهزة الأمنية في الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد باندلاع حريق داخل مخزن ملابس بشارع منتصر متفرع من شارع الجلاء بمدينة المنصورة.

على الفور انتقلت قوة أمنية وسبارة إسعاف وسيارتين أطفاء من قوة الحماية المدنية بالدقهلية إلى موقع الحريق للسيطرة عليه قبل تفاقمها وانتقاله إلى الأماكن المجاورة خاصة وأن المنطقة تجارية.

وبالفحص تبين اندلاع الحريق  في مخزن ملابس دور أرضي أسفل عمارة خمس أدوار 
وجار السيطرة على الحريق.

 

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة الأمني اندلاع الحريق الحماية المدنية بالدقهلية السيطرة علي الحريق شرطة النجدة شارع الجلاء حريق داخل مخزن اندلاع حريق مدينة المنصورة محافظة الدقهلية

مواد متعلقة

بعد ارتفاع الوقود، الزراعة تكشف حقيقة زيادة أسعار الدواجن واللحوم

"شاعر" يفوز بجائزة نجمة الجونة الذهبية و"وين ياخذنا الريح" أفضل فيلم عربي بمسابقة الأفلام الطويلة

السفير عاطف سالم: إسرائيل تسرّع ضم أجزاء واسعة من الضفة لخدمة بقاء نتنياهو سياسيًا

تحرير 339 محضرًا في حملات رقابية على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز والأسواق والمخابز بالدقهلية
ads

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، ليدز يونايتد يتقدم 2-0 أمام وست هام في الشوط الأول

الهلال يفوز على الاتحاد 2-0 في كلاسيكو الدوري السعودي

الأرصاد تعلن درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة غدا السبت

استخراج مسمار طوله 6 سنتيمترات ابتلعته طفلة دون أي مضاعفات في بنها

بتحسين الرؤية البصرية للطريق الدائري، القاهرة تعلن استعداداتها لافتتاح المتحف المصري الكبير

حريق يلتهم منزلا وحوشا بسوهاج دون خسائر في الأرواح

وزير الأوقاف السابق: الأقصى عهدة إسلامية خالصة ولا تنازل عن ذرة تراب

بعد إعلان زواجهما، معلومات عن أحمد الجنايني زوج منة شلبي وحقيقة ارتباطه بآيتن عامر

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الجمعة

آخر تطورات سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار في بنك السودان المركزي

سعر الليرة مقابل الدولار في مصرف سوريا المركزي

سعر صرف الريال العماني أمام الجنيه في البنوك اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

3 سيناريوهات مثيرة لمستقبل محمد صلاح مع ليفربول (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤيا بائع السمك في المنام وعلاقتها بتجاوز المحن والأحزان

علي بن أبي طالب رمز للعدالة، عالم بالأوقاف يوضح كيف تجلت الشريعة في قصة الدرع

الإمام علي لم يسجد لصنم، أحمد كريمة يفسر قول "كرم الله وجهه"

المزيد
الجريدة الرسمية