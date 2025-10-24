حبس عصابة سرقة الفيلات والشقق بكمبوندات سكنية بأكتوبر

أمرت نيابة الجيزة بحبس عصابة مكونة من 10 أشخاص بتهمة ارتكاب وقائع سرقة الفيلات والشقق بكمبوندات سكنية بمدينة أكتوبر وحدائق الأهرام، 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

سقوط عصابة سرقة شقق وفيلات



وكانت غرفة عمليات الجيزة قد تلقت العديد من البلاغات بتعرض شقق وفيلات داخل كمبوندات ومناطق سكنية بمدينة أكتوبر وحدائق الأهرام.

القبض على المتهمين بالجيزة



وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة وضبط مرتكبى ها، ومن خلال التحريات تبين أن وراء ارتكاب تلك الوقائع عدد من الأشخاص كونوا عصابة لسرقة الشقق والفيلا، وتم تحديد المتهمين حيث تبين أنهم 10 أشخاص وألقي القبض على المتهمين.



وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم عدد من الوقائع وأرشدوا عن المسروقات وتم ضبطها وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

