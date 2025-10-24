كابل النجوم يخطف الأنظار على ريد كاربت ختام الجونة السينمائي (صور)

رصدت عدسة “فيتو” لحظات توافد النجوم والنجمات على ريد كاربت حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي الدولي فى دورته الثامنة لعام 2025.

ثنائيات فنية تخطف الأنظار بختام الجونة

وتواجد عدد كبير من الثنائي الفني بحفل ختام الجونة الـ8 ومن أبرزهم النجمان كندة علوش وعمرو يوسف، وكعادتهما أطل الثنائي الفني بإطلالة جذابة وأنيقة.

وظهر أحدث عروسان بالوسط الفني من جديد على ريد كاربت الجونة السينمائي، إذ أطلت الفنانة رانيا يوسف وزوجها بإطلالات ساحرة بحفل ختام المهرجان.

وأيضا خطف الثنائي بسنت شوقي وزوجها الفنان محمد فراج القلوب والأنظار بإطلالات أنيقة باللون الأبيض.

وحرص على الحضور النجمان شريف رمزي وزوجته الفنانة ريهام أيمن، وأيضا الثنائي الإعلامي الكاتب الصحفي خالد صلاح وزوجته الإعلامية شيريهان أبو الحسن.

كذلك حرص على الحضور الفنان خالد سليم وزوجته، والمخرج طارق العريان وزوجته نيكول سعفان، والمخرج عمرو سلامة وزوجته، والفنان الكوميدي عمرو وهبة وزوجته التي أطلت بفستان أنيق بلون السماء.

حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي

ومن المقرر أن يتم إعلان الفائزين بجوائز مسابقات مهرجان الجونة السينمائي هذا العام خلال الحفل، الذي يتوقع أن يشهد حضورا فنيا وسينمائيا كبيرا.

مهرجان الجونة السينمائي 2025

مهرجان الجونة السينمائي، وتحت شعار “سينما من أجل الإنسانية” يعد منصة فنية رائدة في الشرق الأوسط، تُعزز الحوار بين الثقافات من خلال صناعة الأفلام، وتجذب دعمًا عالميًّا قويًّا.

وضمت دورة هذا العام أكثر من 80 فيلمًا استثنائيًّا، تتراوح بين الروائي الطويل والوثائقي والقصير، وقد اختيرت جميعها لقيمتها الفنية، ويقدم المهرجان جوائز تزيد قيمتها الإجمالية على 230,000 دولار أمريكي.

إلى جانب جوائز تقديرية خاصة مثل جائزة الجمهور لسينما من أجل الإنسانية وجائزة نجمة الجونة الخضراء، التي تُسلط الضوء على الأفلام التي تُناصر القضايا الإنسانية والتوعية البيئية.

