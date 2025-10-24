ضبط طن لانشون غير صالح للاستهلاك الآدمي بالقليوبية

شنت فرق التفتيش التابعة للإدارة الصحية بقها، حملة مكبرة على المحال العامة والمخازن بنطاق مدينة قها محافظة القليوبية، وهذا في إطار حرص مديرية الشئون الصحية بمحافظة القليوبية على متابعة ومراقبة المنشآت الغذائية؛ للتأكد من وصول غذاء آمن وصحي للمستهلكين.

وأسفرت الحملة، التي جرت بناءً على توجيهات الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، وإشراف الدكتور أسامة أبو عامر، مدير عام الطب الوقائي، عن ضبط طن لانشون لحم غير مطابق للمواصفات طبقا للتقارير المعملية الواردة إلينا، كانت محفوظة داخل أوعية غير مطابقة، ويتم تداولها بطريقة غير صحية.

تم التحفظ على المضبوطات وسحب عينات منها لإرسالها إلى معامل بنها لتحليلها والتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتحرير محضر آخر لعدم استيفاء المخزن للاشتراطات الصحية، إضافة إلى تحرير محضر ضد المسؤول لعدم حمله شهادة صحية تثبت خلوه من الأمراض المعدية والجلدية.

وأوصت اللجنة بـ غلق المخزن إداريًا لإدارته بدون ترخيص، ولوجود نقص شديد بالاشتراطات الصحية، مما يمثل خطرًا داهمًا على الصحة العامة وسلامة المواطنين.

جاء ذلك بتنسيق كلا من الدكتور محمد علي مدير إدارة مراقبه الأغذية، ومحمد صبحي مراقب عام الأغذية بالقليوبية؛ ومصطفي فتحي مراقب الأغذية بالمديرية، وشارك في الحمله مكتب أغذية قها محمد عبد النبي رئيس المكتب، ومحمد الشاذلي مفتش الأغذية، محمد السيد مفتش الأغذية.

