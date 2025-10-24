الجمعة 24 أكتوبر 2025
خارج الحدود

انتهاء أعمال الهدم في البيت الأبيض بعد طلب من ترامب (صور)

ذكرت تقارير إعلامية، اليوم الجمعة، أن أعمال هدم الجناح الشرقي للبيت الأبيض انتهت، والتي نُفّذت بطلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنشاء قاعة عملاقة للحفلات بدلًا منه تبلغ تكلفتها 300 مليون دولار.

انتهاء أعمال الهدم في البيت الأبيض بناءا على طلب من ترامب

وجاء ذلك بالتزامن مع إصدار البيت الأبيض قائمة بالمتبرعين لصالة الحفلات، منهم «أبل» و«جوجل» و«ميتا».

 

وأظهرت صور التُقطت بالأقمار الاصطناعية الجناح الشرقي قبل عمليات الهدم وبعدها.

 ولاقى الرئيس الأمريكي ترامب انتقادات حادة بسبب الإجراءات التي اتخذها في البيت الأبيض خاصة من قبل الحزب الديمقراطي.

