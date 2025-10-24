انتهاء أعمال الهدم في البيت الأبيض بعد طلب من ترامب (صور)

ذكرت تقارير إعلامية، اليوم الجمعة، أن أعمال هدم الجناح الشرقي للبيت الأبيض انتهت، والتي نُفّذت بطلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإنشاء قاعة عملاقة للحفلات بدلًا منه تبلغ تكلفتها 300 مليون دولار.

وجاء ذلك بالتزامن مع إصدار البيت الأبيض قائمة بالمتبرعين لصالة الحفلات، منهم «أبل» و«جوجل» و«ميتا».

وأظهرت صور التُقطت بالأقمار الاصطناعية الجناح الشرقي قبل عمليات الهدم وبعدها.

ولاقى الرئيس الأمريكي ترامب انتقادات حادة بسبب الإجراءات التي اتخذها في البيت الأبيض خاصة من قبل الحزب الديمقراطي.

