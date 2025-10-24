أعلن الدكتور عمرو عادل عبد العال وكيل وزارة الصحة في شمال سيناء، الانتهاء من إجراء 218 عملية متنوعة داخل مستشفى العريش العام، وإجراء عدد 35 عملية بمستشفى الشيخ زويد، و12 عملية في مستشفى نخل، خلال الثلث الثاني من شهر أكتوبر، ضمن خطة القضاء على قوائم الانتظار لمحافظة شمال سيناء.

إجراء 265 عملية متنوعة بمستشفيات شمال سيناء

وأوضح الدكتور عمرو عادل، وكيل الوزارة الصحة في شمال سيناء، أن هذه العمليات تنوعت ما بين مناظير جراحية، ومناظير جهاز هضمي وجراحات الأوعية الدموية وجراحات المفاصل وجراحات العظام وجراحات النساء، والتوليد القسطرة القلبية تم إجراؤهم بجميع مستشفيات محافظة شمال سيناء.

كما أعلن وكيل الوزارة نجاح مستشفى الشيخ زويد في إجراء عدد 3 عمليات جراحة مخ وأعصاب خلال هذا الأسبوع في إنجاز يحدث لأول مرة بالمستشفى مؤكدًا، استمرار إقبال المواطنين على العيادات المسائية بجميع المستشفيات، في ضوء السعي لتوفير الخدمات الطبية المتميزة لأهالي شمال سيناء.

وأشار وكيل الوزارة، إلى استمرار تنفيذ الخطة الموضوعة من قبل مديرية الشئون الصحية للقضاء على قوائم الانتظار ولتوفير الخدمات الصحية المتميزة لأهالينا بشمال سيناء، مشددا على أن صحة المواطن السيناوي أولوية أولي ضمن خطة عمل مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء.

