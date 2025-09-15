الفشل عنوان روي فيتوريا، باناثينايكوس يطرد مدرب منتخب مصر السابق أبو 200 ألف يورو

أعلن نادي باناثينايكوس اليوناني، بشكل رسمي، مساء اليوم الإثنين، عن رحيل المدرب البرتغالي روي فيتوريا، عن تدريب الفريق، بعد قيادته في 43 مباراة منذ تولي تدريبه، عقب الرحيل عن تدريب منتخب مصر.

مقارنة بين راتب فيتوريا مع منتخب مصر وباناثينايكوس

روي فيتوريا كان يحصل على أكثر من 200 ألف يورو شهريا أثناء تدريبه لمنتخب مصر، وبعد رحيله لم يجد فرصة للتدريب في دوري أوروبي كبير، واتجه لتدريب فريق باناثينايكوس اليوناني، وكان يحصل معه على 150 ألف يورو شهريا، وهو ما يمثل 60% مما كان يحصل عليه خلال تدريب الفراعنة.

أرقام روي فيتوريا مع باناثينايكوس اليوناني

فيتوريا قاد الفريق اليوناني في 43 مباراة في مختلف المسابقات المحلية والقارية.

ونجح فيتوريا في تحقيق الفوز مع باناثينايكوس، خلال 23 مباراة بينما تعادل في 9 مناسبات، وتلقى 11 هزيمة، وأحرز الفريق اليوناني تحت قيادة روي فيتوريا 64 هدفا، بينما استقبلت شباكه 49 هدفا.

ولم ينجح باناثينايكوس في تحقيق الفوز خلال المباريات الثلاثة الأخيرة، حيث تعادل في مباراتين أمام ساسمون سبور وليفادياكوس وتلقى هزيمة أمام كيفيسياس في الدوري اليوناني.

محطات تدريبية سابقة للبرتغالي فيتوريا

خاض روي فيتوريا سابقا العديد من المحطات الهامة في مشواره التدريبي، حيث تولى المهمة الفنية لكل من بنفيكا البرتغالي، والنصر السعودي، وسبارتاك موسكو الروسي.

كما تولى فيتوريا تدريب منتخب مصر، حيث قاد الفراعنة في 18 مباراة في مختلف المنافسات، حيث حقق الفوز في 12 مباراة وتعادل في 4 مواجهات، وسقط في فخ الهزيمة مرتين.

وودع كأس أمم أفريقيا مع الفراعنة من دور الـ16 بعد الخسارة أمام الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.