نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد بدر بمحافظة السويس (بث مباشر)

ينقل التليفزيون المصري شعائر صلاة الجمعة اليوم، من مسجد بدر بمحافظة السويس.

حدَّدت وزارة الأوقاف موضوع خطبة اليوم الجمعة 24 من أكتوبر 2025م، الموافق 2 من جمادى الأولى 1447هـ، بعنوان: "البيئة هي الرحم الثاني والأم الكبرى".



التوعية بضرورة وأهمية الحفاظ على البيئة وأثر ذلك في بناء الحضارة

وقالت وزارة الأوقاف: إن الهدف من هذه الخطبة هو التوعية بضرورة وأهمية الحفاظ على البيئة وأثر ذلك في بناء الحضارة.

ويمكن تحميل نص الخطبة عبر منصة الأوقاف الرقمية من خلال هذا الرابط.

ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك».. أوقاف القاهرة تنظّم ندوة توعوية حول "خطورة تخريب الممتلكات العامة وضرورة الحفاظ عليها"

وفي سياق متصل نظّمت مديرية أوقاف القاهرة، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، ندوة توعوية بمدرسة الشهيد عبد الرحمن الشناوي بمدينة الشروق، تحت عنوان: "خطورة تخريب الممتلكات العامة وضرورة الحفاظ عليها"، وذلك ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك» التي أطلقتها وزارة الأوقاف برعاية الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، ومتابعة الدكتور خالد صلاح الدين، مدير المديرية.

تهدف الندوة إلى توعية الطلاب بقيمة الممتلكات العامة وحرمة التعدي عليها، وبيان الآثار السلبية المترتبة على ذلك بالنسبة للفرد والمجتمع، مع استعراض بعض مظاهر الاعتداء على الممتلكات في المدارس والطرق ووسائل المواصلات، والتأكيد على أهمية غرس قيم الانتماء والمواطنة في نفوس النشء، وتعزيز السلوك الإيجابي في الحفاظ على مقدرات الوطن.

وشهدت الندوة مشاركة عدد من الطلاب والمعلمين، الذين عبّروا عن تفاعلهم مع موضوع الندوة، مؤكدين مسئوليتهم الجماعية في حماية الممتلكات العامة، وأهمية غرس قيم الانتماء والمواطنة في نفوس النشء.

وتؤكد وزارة الأوقاف أن مبادرة «صحح مفاهيمك» مستمرة في تنفيذ برامجها التوعوية والتثقيفية بجميع محافظات الجمهورية، بالتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة، بهدف ترسيخ القيم الدينية والوطنية، ونشر الفكر الوسطي، وبناء وعي رشيد يُسهم في تعزيز روح الانتماء والمسئولية لدى النشء والشباب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.