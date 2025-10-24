الجمعة 24 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
موعد كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة والقناة الناقلة

ريال مدريد وبرشلونة
ريال مدريد وبرشلونة

الكلاسيكو، تشهد الجولة العاشرة من الليجا إقامة مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد ضد برشلونة يوم الأحد المقبل.

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني


وتقام مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني يوم الأحد 26 أكتوبر، على ملعب سانتياجو برنابيو بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وتنطلق صافرة الكلاسيكو الساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت مصر والسعودية، السابعة والربع بتوقيت الإمارات.

القناة الناقلة للكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة

وتذاع مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني عبر قناة beIN SPORTS 1.

ويتصدر ريال مدريد قمة جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 24 نقطة وبفارق نقطتين عن برشلونة صاحب الوصافة.

وتنطلق اليوم الجمعة مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني الليجا بمواجهة ريال سوسيداد ضد إشبيلية.

وجاءت مواعيد الجولة كالتالي:

مواعيد مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني

الجمعة 24 أكتوبر 
ريال سوسيداد ضد إشبيلية - 10 مساء

السبت 25 أكتوبر 
جيرونا ضد ريال أوفييدو - 3 عصرا
إسبانيول ضد إلتشي - 5:15 مساء 
أتلتيك بيلباو ضد خيتافي - 7:30 مساء 
فالنسيا ضد فياريال - 10 مساء

الأحد 26 أكتوبر 
ريال مايوركا ضد ليفانتي - 4 مساء
ريال مدريد ضد برشلونة - 6:15 مساء 
أوساسونا ضد سلتا فيجو - 8:30 مساء
رايو فاليكانو ضد ألافيس - 11 مساء

الإثنين 27 أكتوبر 
ريال بيتيس ضد أتلتيكو مدريد - 11 مساء

