طريقة عمل السمك الفيليه المقلي، لذيذ ومقرمش

طريقة عمل السمك الفيليه المقلي، السمك الفيليه من طرق تحضير السمك الشهيرة واللذيذة والخفيفة فهو بديل جيد للأطفال عن تناول السمك العادي.

وطريقة عمل السمك الفيلية المقلي، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيره فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة حيث يعشقه الكبار والصغار.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل السمك الفيليه المقلي.

مكونات عمل السمك الفيليه المقلي:

نصف كيلو سمك فيليه (أي نوع مفضل)

عصير ليمون (2 حبة)

3 فصوص ثوم مهروسة

ملعقة صغيرة كمون

ملعقة صغيرة كزبرة جافة

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملح حسب الرغبة

بيضتان

كوب دقيق

كوب بقسماط (خبز مطحون)

زيت للقلي

طريقة عمل السمك الفيليه المقلي:

في وعاء، يُخلط عصير الليمون مع الثوم والكمون والكزبرة والفلفل الأسود والملح.

توضع شرائح السمك الفيليه في التتبيلة وتُترك لمدة 30 دقيقة إلى ساعة في الثلاجة.

يخفق البيض في طبق، ويوضع الدقيق في طبق آخر، والبقسماط في طبق ثالث.

تُغمس كل قطعة سمك في الدقيق أولًا، ثم في البيض، ثم في البقسماط.

يُسخن الزيت في مقلاة عميقة، وتُقلى قطع السمك حتى تصبح ذهبية اللون من الجانبين.

يُوضع السمك على ورق مطبخ لامتصاص الزيت، ويُقدّم ساخنًا مع شرائح الليمون والبطاطس أو السلطة.

السمك الفيليه المقلي

ولعمل السمك السنجاري

مكونات عمل السمك السنجاري:-

2 سمكة بلطي أو بوري (حسب الرغبة)

2 حبة طماطم مقطعة مكعبات صغيرة

1 حبة بصل مفرومة ناعمًا

2 فص ثوم مفروم

1 حبة فلفل أخضر حار (اختياري)

1 حبة فلفل رومي مقطع مكعبات

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1 ملعقة صغيرة كمون

1 ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة

1 ملعقة صغيرة بابريكا

عصير ليمونة

1 ملعقة صغيرة خل

بقدونس مفروم للتزيين

طريقة عمل السمك السنجاري:

لتجهيز السمك، اغسلي السمك جيدًا ونظفيه من الداخل.

افتحى السمك من الظهر وافتحيه ليصبح مسطحًا مثل الفراشة.

لتحضير التتبيلة، في وعاء، اخلطي الثوم، الزيت، الخل، عصير الليمون، الملح، الفلفل الأسود، الكمون، الكزبرة، والبابريكا جيدًا.

افركي السمك بالتتبيلة جيدًا، خاصةً من الداخل.

لتحضير الحشوة، في مقلاة، سخني القليل من الزيت وأضيفي البصل حتى يذبل.

أضيفي الثوم والفلفل الرومي والحار، ثم الطماطم والملح والبهارات.

اتركي الخليط على نار هادئة لمدة 5 دقائق حتى تتجانس النكهات.

ثم ضعي السمك في صينية فرن مدهونة بالزيت.

ضعي الحشوة فوق السمك وافرديها بالتساوي.

سخني الفرن على 180 درجة مئوية.

ضعي الصينية في الفرن لمدة 25-30 دقيقة حتى ينضج السمك تمامًا.

زيني السمك بالبقدونس المفروم، وقدميه مع أرز أبيض أو خبز بلدي وسلطة طحينة.

للحصول على طعم أكثر روعة، يمكن إضافة شرائح الليمون والفلفل الحار على الوجه قبل إدخال السمك إلى الفرن.

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