بعد حديث ترامب عن عمل بري، مادورو يستغيث: "لا لحرب مجنونة.. أرجوكم" (فيديو)

في مقطع فيديو انتشر بشكل واسع على منصات التواصل خلال الساعات الماضية، وأثار استغراب عدد من المعلقين، ظهر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الذي أكد قبل أيام استعداد بلاده للحرب، يوجه نداء باللغة الإنجليزية إلى الولايات المتحدة، راجيًا عدم إشعال الحرب.

وقال مادورو خلال اجتماع مع نقابات تدين له بالولاء، مخاطبًا واشنطن "نعم للسلام، نعم للسلام إلى الأبد، سلام إلى الأبد. لا لحرب مجنونة، أرجوكم".

جاءت تلك التصريحات، مع تصاعد التوتر بين واشنطن وكراكاس، وبعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سمح لوكالة الاستخبارات المركزية بتنفيذ عمليات سرية في فنزويلا، على وقع ارتفاع وتيرة الحملة العسكرية الأمريكية ضد تجار المخدرات المزعومين في منطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادئ، وتأكيده أيضا أن فنزويلا ستشهد قريبا عملا على الأرض.

تصعيد عسكري

كما جاء موقف مادورو فيما نشرت الولايات المتحدة طائرات وسفنا حربية قبالة فنزويلا في إطار ما تسميه جهود مكافحة المخدرات، رغم عدم تقديمها أدلة حتى الآن على أن الأهداف التي ضربتها، وتشمل حتى الآن ثمانية قوارب وغواصة، منخرطة في التهريب، وفق ما نقلت فرانس برس.

🔴 El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dirigió unas palabras en inglés al presidente de EE.UU., Donald Trump: “No crazy war, please. No querer guerra”.pic.twitter.com/6p9pM7IVri — Azucena Uresti (@azucenau) October 23, 2025

فيما أظهرت بيانات تتبع الرحلات الجوية أن قاذفة أميركية واحدة على الأقل من طراز "بي وان بي" حلقت فوق منطقة الكاريبي وسواحل فنزويلا أمس الخميس، في ثاني استعراض قوة للطائرات الأمريكية في غضون أسبوع، رغم نفى ترامب أمس، الأنباء حول إرسال قاذفات B-1 بالقرب من فنزويلا لزيادة الضغوط عليها.

كما أعلنت ترينيداد وتوباجو أن سفينة حربية أميركية ستزور البلاد لإجراء تدريبات عسكرية مشتركة بالقرب من سواحل فنزويلا.

يذكر أن الضربات الأمريكية التي بدأت في 2 سبتمبر الماضي أسفرت عن مقتل 37 شخصا على الأقل، وفقا لإحصاء لوكالة فرانس برس بالاستناد إلى أرقام أميركية.

