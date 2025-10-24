ارتباك في إسرائيل بعد إنذارات متكررة من "غلاف غزة"

سادت حالة من الارتباك الأمني في إسرائيل، فجر اليوم الجمعة، بعدما تكرر انطلاق التحذيرات ودوي صفارات الإنذار، أكثر من مرة، في منطقة "غلاف غزة".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن بداية أنه "تم تفعيل الإنذارات في غلاف غزة، ويتم فحص التفاصيل"، ليعود لاحقًا ويعلن أنه "بناءً على الإنذارات التي تم تفعيلها قبل قليل في منطقة غلاف غزة، فالأمر عبارة عن تشخيص خاطئ".

وعاد جيش الاحتلال الإسرائيلي ليعلن أنه "تم تفعيل الإنذارات في منطقة مفلاسيم، ويتم التحقيق في التفاصيل"، قبل أن يعلن بعد ذلك أن الأمر "مجرد اشتباه خاطئ".

وذكرت القناة 14 العبرية أن صفارات الإنذار دوت مرتين في غلاف غزة بسبب "التشخيص الخاطئ".



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.