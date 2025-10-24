الجمعة 24 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ارتباك في إسرائيل بعد إنذارات متكررة من "غلاف غزة"

دورية إسرائيلية في
دورية إسرائيلية في غلاف غزة،فيتو

سادت حالة من الارتباك الأمني في إسرائيل، فجر اليوم الجمعة، بعدما تكرر انطلاق التحذيرات ودوي صفارات الإنذار، أكثر من مرة، في منطقة "غلاف غزة".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن بداية أنه "تم تفعيل الإنذارات في غلاف غزة، ويتم فحص التفاصيل"، ليعود لاحقًا ويعلن أنه "بناءً على الإنذارات التي تم تفعيلها قبل قليل في منطقة غلاف غزة، فالأمر عبارة عن تشخيص خاطئ".

وعاد جيش الاحتلال الإسرائيلي ليعلن أنه "تم تفعيل الإنذارات في منطقة مفلاسيم، ويتم التحقيق في التفاصيل"، قبل أن يعلن بعد ذلك أن الأمر "مجرد اشتباه خاطئ".

وذكرت القناة 14 العبرية أن صفارات الإنذار دوت مرتين في غلاف غزة بسبب "التشخيص الخاطئ".
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الارتباك الأمني في إسرائيل صفارات الإنذار غلاف غزة جيش الإحتلال الإسرائيلي منطقة مفلاسيم

الأكثر قراءة

منافس الزمالك بالكونفدرالية، الوداد المغربي يعلن رسميًا ضم حكيم زياش

مدحت العدل يكشف كواليس مسرحية أم كلثوم

ميتييلاند الدنماركي يتصدر ترتيب الدوري الأوروبي بالعلامة الكاملة

ليلة سقوط روما وإذلال ممثل إسرائيل، نتائج مباريات الجولة الثالثة من الدوري الأوروبي

فردوس عبد الحميد: كنت خجولة والقدر وحده قادني إلى التمثيل

ارتفاع أسعار جميع أنواع اللحوم اليوم في الأسواق

ارتباك في إسرائيل بعد إنذارات متكررة من "غلاف غزة"

في أجواء روحانية، طوفان صوفي في الليلة الختامية لمولد أبو عمار بالغربية (فيديو)

خدمات

المزيد

محظورات على أصحاب المخابز والمحال العمومية وفق قانون التموين

ارتفاع أسعار جميع أنواع اللحوم اليوم في الأسواق

سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك مساء اليوم

آخر تطورات سعر الدولار مقابل الليرة السورية

المزيد

انفوجراف

بالأسماء.. اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام تعتمد تشكيل ثماني لجان فرعية جديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 24 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 24 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 24 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads