في أجواء روحانية، طوفان صوفي في الليلة الختامية لمولد أبو عمار بالغربية (فيديو)

أحيا المداح مصطفى جمال مولد العارف بالله إبراهيم أبو عمار في مدينة السنطة بمحافظة الغربية حيث توافد عدد كبير من محبي المدح وذكر آل البيت لإحياء هذه المناسبة العطرة.

بدأ الاحتفال بتلاوة آيات من القرآن الكريم لنقيب قراء محافظة الغربية الشيخ محمد يحي الشرقاوى وأيضا المبتهل الشيخ مصطفى معوض تلاها كلمات ترحيبية من القائمين على المناسبة.

وقدم الشيخ مصطفى جمال مداح الرسول وآل البيت عرضا مميزًا حيث أبدع في مدح آل البيت بأشعار تلامس القلوب مما أضفى أجواء من الروحانية والفرحة على الحضور.

وأكد الشيخ شرف عمار شيخ الطرق الصوفية بمدينة السنطة أهمية الاحتفاء بالرموز الصوفية ودورها في تعزيز القيم الروحية والأخلاقية في المجتمع.

كما أشار إلى أن مولد شيخه ووالده ابراهيم أبو عمار يمثل فرصة لتجديد العهد بالحب والتسامح.

وأضاف الشيخ شرف أن الاحتفال تضمن أيضًا مشاركة العديد من أبناء الطرق الصوفية والمحبين مما أضاف إلى بهجة المناسبة واستمر الحضور في ترديد المدح والذكر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم.

يُعتبر مولد سيدى أبو عمار من الفعاليات السنوية الكبيرة التي تجمع بين الروحانية والاحتفالات الشعبية ويُعبر عن وحدة المجتمع في حب آل البيت.

