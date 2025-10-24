"مصر بلد الأنبياء"، دراسة تكشف صفحات مضيئة من تاريخ السماء على أرض الكنانة

فى دراسة نشرتها مجلة المسلمون عام 1986 تحت عنوان " مصر أرض الانبياء "استعرضت فيها دور مصر كمهبط لأغلب الأنبياء والمرسلين، وحتى من ولد منهم خارج مصر فإن لمصر دور كبير فى وجوده ونشر دعوته.

تقول الدراسة: تتمتع مصر عند الله عز وجل وسله لمكانة خاصة، حتى انها ذكرت فى القران الكريم فى 28 موضعا صريحا وكناية، وذكر اسم مصر فى القران فى خمس سور كريمة هى: البقرة، يوسف، يونس، الزخرف، ابراهيم، ويذكر المؤرخ "الكندى" انه لايعلم بلد من اقطار الارض اثنى الله عليه فى القران بمثل هذا الثناء، ولا وصفه بمثل هذا الوصف ولا شهد له بالكرم غير مصر.

ابو الأنبياء ابراهيم عليه السلام

زار مصر العديد من الأنبياء وعاش بعضهم فيها، وتولى بعضهم شئونها، فجاء اليها الخليل ابراهيم ابو الانبياء، وأقام بين أهلها، وخرج منها تصحبه جارية مصرية " هاجر " التى تزوجها وانجبت له اسماعيل وأدت دعواتها الى الله ان تدفقت المياه فى بثر زمزم بعد ان سعت بين الصفا والمروة، واكراما لها فرض الله على عباده السعى بين الصفا والمروة حاجين ومعتمرين كشعيرة من شعائر الحج والعمرة.

يوسف عليه السلام



ومن بعد سيدنا ابراهيم عليه السلام جاء سيدنا يوسف الى مصر صبيا واخذه عزيز مصر وقال لزوجته " اكرمى مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا "، ومرت الايام وكبر يوسف وتجلت فيه سمات الحسن مما جعل امرأة العزيز تحاول غوايته فراحت تغلق عليه الابواب وتيسر له طريق الفاحشة، لكن العصمة فى نفسه بددت كل اوهام الشيطان وصرخ فى وجهها قائلا:"معاذ الله إنه ربى أحسن مثواى إنه لايفلح الظالمون "وحاول الهرب فأمسكت بقميصه من الخلف ليتمزق القميص، ثم افترت عليه بالكذب لدى العزيز، لكن الله أظهر الحق بنصيحة رجل من اهلها، وقربه عزيز مصر اليه وولاه بيت مال مصر كله.

موسى عليه السلام



وقد ولد موسى بمصر فى وقت قرر فرعون قتل كل صبى يولد واسرعت امه بعد ولادته لإخفائه عن العيون ووضعته فى الصندوق وقذفت به فى اليم ــ النيل ـ والتقطته امرأة فرعون وطلبت من زوجها الابقاء عليه فقال تعالى فى سورة القصص:" وأوحينا الى ام موسى ان ارضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه فى اليم ولا تخافى ولا تحزنى إنا رادوه اليك وجاعلوه من المرسلين ".

الوادى المقدس طوى



ونشأ موسى فى بيت فرعون الذى تبناه هو وزوجته آسيا بنت مزاحم، وحين اشتد عوده ترك مصر الى مدين قرب خليج العقبة حيث تزوج ابنة شعيب بعد ان خدمه عدة سنوات، ثم استأذنه فى الخروج الى مصر، وأثناء خروجه عبر سيناء سمع صوتا يناديه " ياموسى انى أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى " لينزل عليه الوحى فى هذا المكان وعلم الله نبيه موسى قواعد الدين من التوحيد واقامة الصلاة، وزوده بالمعجزات التى تشد أزر رسالته وتدعمها، ثم أمره أن يذهب الى فرعون يبشره برسالته،

رحلة العائلة المقدسة الى مصر



ذهب موسى واخوه هارون الى مصر يدعوان فرعون الى الايمان بالله، ورفض فرعون ان يؤمن بالله، فخرج موسى الى سيناء ثانية وكلم ربه فى طور سيناء وشاءت ارادة الله ان تنتهى حياة موسى بعد جهاد متواصل مع فرعون ومع قومه احيانا اخرى فقال تعالى فى سورة الصافات " سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزى المحسنين انهما من عبادنا المؤمنين ".

عيسى عليه السلام نزل بمصر

وجاء عيسى عليه السلام الذى ولد فى بيت لحم بفلسطين، وجاءت به مريم عبر جنوب سيناء الى مصر وقال عز وجل " وجعلنا ابن مريم وأمه آية وأويناهما الى ربوة ذات قرار ومعين "، ويذكر الحافظ ابن كثير ان عيسى لما بلغ ثلاثة عشر سنة أمره الله ان يرجع من مصر الى بيت المقدس فاستجاب لذلك واقام بها حتى بلغ الثلاثين من عمره وظهرت على يده المعجزات وعلمه الله الكتاب والحكمة والتوراة والانجيل وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا.

خاتم الانبياء والمرسلين

أما رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد فقد ولد بمكة وبعث فى مكة ورغبة فى انتشار الدين الاسلامى تزوج من المصرية ماريا بنت شمعون القبطية التى انجبت له ابراهيم، وأوصى رسول الله بمصر وبأهلها خيرا فقال: " اذا فتح الله عليكم مصر فاتخذوا فيها جندا كثيفا، فذلك خبر أجناد الارض، فقيل ولم يارسول الله ؟ قال: لأنهم وأزواجهم فى رباط الى يوم القيامة ".



ان احاديث رسولنا الكريم عن مصر تعطى دلالات واضحة لحب خاتم الانبياء والمرسلين لمصر وأهلها، ومن ذلك قوله "ان لكم فى مصر صهرا ورحما "، وقوله " اهل مصر فى رباط الى يوم القيامة "، " ومن أعيته المكاسب فعليه بمصر "، وقوله صلى الله عليه وسلم: قسمت البركة عشرة أجزاء تسعة فى مصر، وجزء فى الأمصار كلها، ولايزال فى مصر بركة أضعاف مافى الأرضين كلها "، وقوله عليه السلام "مصر خزائن الله فى الارض "، وقوله:" مصر كنانة الله فى ارضه ماكاد أهلها أحد إلا كفاهم الله تعالى مؤونته " اى ان الله تعالى يكفى أهلها مؤونة اعدائها ويساعدهم وينصرهم.

علاقة مصر بالأنبياء قديمة

وهكذا تعود علاقة مصر بأنبياء الله الى القدم حتى رسول الله يؤكد تلك العلاقة بقوله "ستفتحون بعدى ارضا يذكر فيها القيراط، فإذا افتتحتموها فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحما "، فالنسب الى السيدة هاجر ام اسماعيل جد العرب، والصهر هى زوجته ماريا القبطية التى أهداها اليه ملك مصر.

وهكذا ورد اسم مصر فى القران الكريم وفى الاحاديث النبوية الشريفة، وباركها نبى الاسلام محمد ابن عبد الله.



