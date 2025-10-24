الجمعة 24 أكتوبر 2025
أخبار مصر

مفتي الجمهورية يؤدي صلاة الجمعة في العاصمة الماليزية برفقة رئيس الوزراء

مفتي الجمهورية يؤدي
مفتي الجمهورية يؤدي صلاة الجمعة في ماليزيا

 أدّى الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، صلاة الجمعة بمسجد القدوس بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، وذلك برفقة دولة رئيس الوزراء الماليزي، أنور إبراهيم، والسفير المصري لدى ماليزيا، كريم السادات، وعدد من العلماء والقيادات الدينية والسياسية بالبلاد.

 

مفتي الجمهورية يؤدي صلاة الجمعة بمسجد القدوس في العاصمة الماليزية كوالالمبور برفقة رئيس الوزراء الماليزي

وألقى خطبة الجمعة الشيخ، أحمد بن فواز علي فاضل، مفتي ماليزيا، حيث دارت الخطبة حول احترام الكبير ومكانته في الإسلام، مؤكدًا أن توقير الكبار ورعاية حقوقهم من دلائل الإيمان، ومن القيم التي تُشيِّد المجتمعات الراشدة وتُرسِّخ روح المودة والتراحم بين أفرادها، موضحًا أن احترام الكبير ليس مجرد سلوك اجتماعي، بل عبادة تُقرب إلى الله، وتعبير عن أصالة الأخلاق التي دعا إليها الإسلام.

وتأتي زيارة مفتي الجمهورية إلى دولة ماليزيا في إطار تعزيز التعاون العلمي والديني بين دار الإفتاء المصرية والمؤسسات الدينية والبحثية الماليزية، وذلك تلبيةً لدعوةٍ كريمةٍ من فضيلة المفتي الفيدرالي لدولة ماليزيا الشيخ أحمد فواز بن علي فاضل، والتي تستغرق عدة أيام يلتقي خلالها دولة رئيس الوزراء الماليزي، وعدد من العلماء والقيادات الدينية بالبلاد.

الجريدة الرسمية