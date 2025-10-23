نائب المحافظ يترأس لجنة اختيار الكفاءات للعمل بالبوابة الإلكترونية للدقهلية

ترأس اليوم الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، لجنة، لاختيار أفضل العناصر للعمل ضمن فريق عمل البوابة الإلكترونية للمحافظة بنظام التعاقد المؤقت.

وأكد الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، أن المقابلات تمت في أجواء من الشفافية التامة والمصداقية، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو اختيار أكفأ العناصر الشبابية القادرة على دعم التحول الرقمي بالمحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية نحو بناء جهاز إداري حديث ومتطور يعتمد على التكنولوجيا في خدمة المواطنين.

وجرت المسابقة لاختيار عدد من التخصصات فى مجال تكنولوجيا المعلومات، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير المنظومة الرقمية وتحسين الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين.

يُذكر أن محافظة الدقهلية كانت قد أعلنت خلال الأسابيع الماضية على صفحتها الرسمية عن حاجتها للتعاقد بنظام الاستعانة مع مجموعة من المتخصصين في مجالات تكنولوجيا المعلومات، ضمن جهودها المستمرة لتطوير البنية التكنولوجية ورفع كفاءة الأداء الإداري والخدمي.

شارك في الاختبارات اعضاء اللجنة المهندس ماهر ابو المجد مدير مدير عام نظم المعلومات ومشرف عام المراكز التكنولوجية بالمحافظة، والأستاذ بدر السيد بدر مدير الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية، والأستاذة أسماء منصور مدير البوابة الالكترونية والاستاذ محمد خلف وكيل المركز التكنولوجي.

