«المجنونة» تهدأ أخيرًا.. الطماطم تتحدى ارتفاع الوقود..وشعبة الخضروات تكشف الأسباب

رغم رفع سعر الوقود بداية من يوم الجمعة الماضية، والقلق من ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة، إلا أن الطماطم خالفت التوقعات وشهدت انخفاضات ملحوظة على مدار الأسبوع.

فما هي أحدث أسعار الطماطم وهل تواصل الانخفاض خلال الفترة االمقبلة، أم تشهد ارتفاعات جديدة بالتزامن مع رفع أسعار الوقود؟

أسعار الطماطم اليوم، فيتو

أسعار الخضروات والفاكهة بصفة عامة لن تشهد أي زيادات

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة التجارية، إن أسعار الخضروات والفاكهة بصفة عامة لن تشهد أي زيادات متاثرة بارتفاع أسعار البنزين والسولار.

توقعات بمواصلة الانخفاضات في سعر الطماطم

وأضاف أن أسعار الطماطم من المتوقع لها مواصلة الانخفاضات مع طرح محاصيل العروة الشتوية، مع نهاية أكتوبر الجاري وبداية نوفمبر المقبل.

قلة المعروض من الطماطم السبب في ارتفاعها

وأشار إلى أن الارتفاعات التي شهدتها الطماطم خلال شهر سبتمبر وأكتوبر، كانت بسبب قلة المعروض منها مع انتهاء العروة الصيفية، إذ يعد شهر سبتمبر وأكتوبر من كل عام فترة فاصلة بين نهاية وبداية عروة.

أسعار الطماطم اليوم، فيتو

أثر زيادة أسعار الوقود على الأسواق

وأوضح النجيب أن حتى الزيادة في أسعار البنزين أو السولار لا تنعكس على سعر الخضروات والفاكهة، إلا بشكل طفيف للغاية.

العامل الرئيسي المؤثر في أسعار الخضروات والفاكهة

واستطرد قائلًا: «العربية اللي بتحمل الخضروات والفاكهة بتحمل كميات كبيرة تصل لطنين، وعليه الزيادة في سعر الكيلو تصل لـ قروش بسيطة، فالعامل الرئيسي المؤثر في أسعار الخضروات والفاكهة هو حجم المعروض داخل السوق، ومدى تناسبه مع طلبات الشراء».

أسعار الطماطم اليوم، فيتو

كيلو الطماطم لن يزيد 3 قروش

وفيما يخص تأثير رفع أسعار الوقود على سعر الخضروات والفاكهة، اتفق حسن نصر، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، مع ما قاله «النجيب» خلال تصريحات إعلامية؛ في أن أسعار الطماطم لن تتأثر كثيرًا بقرار رفع أسعار المحروقات، قائلا: «كيلو الطماطم لن يزيد عن 5 قروش كحد أقصى».

4 جنيهات في نقل طن كامل من الطماطم

وأوضح أن معدلات زيادة السولار لن تؤثر بشكل كبير على أسعار الخضروات والفاكهة؛ لأن نقل هذه السلع تتوزع على كميات كبيرة، أي ان الزيادة في تكلفة السولار ستتراوح بين 3 و4 جنيهات في نقل طن كامل من الطماطم.

وننتقل إلى أسعار الطماطم الحالية في السوق، فهي جاءت كالأتي:

أسعار الطماطم اليوم، فيتو

سعر الطماطم اليوم

فوفقًا لآخر رصد لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء؛ سجلت أسعار الطماطم انخفاضًا في أسواق التجزئة، يقدر بـ 50 قرشًا في الكيلو وذلك مقارنة بسعرها أمس.

انخفاض أسعار الطماطم مقارنة بسعرها الأسبوع الماضي

ووفقًا للبوابة الحكومية أيضًا، فإن أسعار الطماطم سجلت انخفاضًا مقارنة بسعرها الأسبوع الماضي بنحو 50 قرشًا وبنسبة 1.9%، وارتفاعًا يقدر بـ جنيه وبنسبة 5.6% مقارنة بالشهر الماضي، فيما سجلت الأسعار الحالية للطماطم انخفاضًا يقدر بـ 4.9 جنيه وبنسبة 21% مقارنة بسعرها في نفس الفترة من العام الماضي.

يشار إلى أن أسعار الطماطم سجلت ارتفاعات خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2024، إذ وصلت الطماطم لحدود الـ 50 جنيهًا، ومتوسط سعر 25 جنيهًا -وقتها.

بينما رصدت البوابة الحكومية أن متوسط سعر كيلو الطماطم «تسليم الحقل» نحو جنيهين، وأن متوسط سعر الكيلو في سوق الجملة يصل لـ 4.6 جنيه.

أسعار الطماطم اليوم، فيتو

أسعار الطماطم اليوم في أسواق التجزئة

وجاءت أسعار الطماطم اليوم في أسواق التجزئة وفقًا للبوابة الحكومية؛ كالآتي:

بلغ متوسط سعر كيلو الطماطم في أسواق المحافظات نحو 18.9 جنيه.

بلغ أدنى سعر لكيلو طماطم في الأسواق نحو 8 جنيهات.

سجلت الطماطم أعلى سعر لها في الأسواق، نحو 30 جنيهًا.

أسعار الطماطم في المنافذ التابعة للجهات الحكومية

بينما رصدت البوابة الحكومية؛ أسعار الطماطم في المنافذ التابعة للجهات الحكومية والوزارات، إذ بلغ متوسط سعر كيلو الطماطم في المنافذ 17 جنيها.

أسعار الطماطم اليوم، فيتو

سعر الطماطم في سوق العبور اليوم

تراوح سعر كيلو الطماطم في سوق العبور لجملة الخضروات والفاكهة بين 4 إلى 12 جنيهًا.

أسعار الطماطم في المحال التجارية

وفيما يخص سعر الطماطم اليوم في المحال التجارية والسلاسل الغذائية، فهي كالآتي:

تراوح سعر كيلو الطماطم سائبة من 20 جنيهًا إلى 33 جنيهًا. بلغ سعر طماطم درجة أولى معبأة طازجة وزن كيلو نحو 38 جنيهًا. تراوح سعر كيلو طماطم فاخرة «أورجانيك/ زراعة عضوية» من 60 إلى 66 جنيهًا.

