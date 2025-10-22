إسرائيل تعلن التعرف على جثماني رهينتين سلما من حماس

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، أن ممثلي الجيش أبلغوا عائلة أرييه (زلمان) زلمانوفيتش، وعائلة رهينة آخر لم يُكشف عن اسمه، بالتعرف على جثتيهما، بعد فحوص أجراها المركز الوطني للطب الشرعي.

وبحسب المعلومات الاستخبارية الإسرائيلية، فقد تم اختطاف زلمانوفيتش وهو على قيد الحياة من منزله في كيبوتس نير عوز على يد مقاتلي حركة حماس، ويُقدّر أنه قُتل أثناء أسره في 17 نوفمبر 2023، فيما كان يبلغ من العمر 85 عامًا عند وفاته.



وأكد مكتب رئيس الوزراء أن الاستنتاجات النهائية ستُستكمل بعد دراسة ظروف الوفاة في المركز الوطني للطب الشرعي.

وأشار جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى ضرورة التزام حماس بجزئها من الاتفاق وبذل كل الجهود اللازمة لإعادة المختطفين القتلى إلى عائلاتهم وتوفير دفن كريم لهم.

وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، كان جيش الاحتلال وجهاز الأمن العام (الشاباك) أعلنا تسليم الصليب الأحمر جثماني رهينتين من قطاع غزة.

وكان الصليب الأحمر قد أعلن توجهه لاستلام رفات الرهينتين بعد إعلان حركة حماس نيتها تسليمهما، الثلاثاء.

وأمس الاثنين، أعلنت إسرائيل تسلم جثمان رهينة من حركة حماس، ليصبح بهذا عدد رفات الرهائن الذين تم تسليمهم 14.



