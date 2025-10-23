الخميس 23 أكتوبر 2025
السيسي يصل مصر عقب المشاركة في القمة المصرية الأوروبية ببلجيكا

عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرض الوطن حيث ترأس وفد جمهورية مصر العربية المشارك في أعمال القمة المصرية الأوروبية الأولى بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

وجاء انعقاد هذه القمة التاريخية، الأولى من نوعها بين مصر والاتحاد الأوروبي، تتويجًا لمسار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تم إطلاقها رسميًا في القاهرة في مارس ٢٠٢٤

كما أجرى الرئيس السيسي على هامش الزيارة، سلسلة من اللقاءات المهمة مع كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى عدد من القادة الأوروبيين، كما عقد لقاءً مع ملك بلجيكا

